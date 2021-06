Summer School Starté, la parola agli iscritti

Sarzana - Val di Magra - Conto alla rovescia per il via della Summer School di Starté, al via domani, giovedì 1° luglio, a Sarzana. È ancora possibile iscriversi contattando l'associazione (info@starteitalia.it – 0187875839) e raggiungere chi si è giù unito alla prima edizione di questa iniziativa all'insegna dell'arte in tutte le sue declinazioni, quali creazione, critica, organizzazione, cura di mostre ed eventi.



“Nonostante il diploma del liceo linguistico – racconta Elena Conti -, la mia grandissima passione per il mondo dell’arte e della cultura mi ha portata a laurearmi in Scienze dei beni culturali presso l’Università di Pisa per approfondire questo settore. Arte, architettura e design sono le mie più grandi passioni e la loro valorizzazione e tutela è un argomento che mi sta molto a cuore. Ho deciso di iscrivermi alla Summer School perché trovo sia un’iniziativa singolare con esponenti della cultura estremamente influenti. Non penso possa esserci occasione migliore per imparare l’arte da chi l’ha vissuta e la vive in prima persona. Dalla partecipazione alla Summer School mi aspetto di incrementare le mie conoscenze ed ampliare i miei punti di vista. Soprattutto spero di colmare i vuoti che posso avere, o scoprire di avere, in alcuni ambiti disciplinari”. Le fa eco un altro iscritto, Alessandro D'Asaro: “Ho studiato Grafica e Comunicazione all’istituto Fossati Da Passano, per poi approfondire le materie Audiovisive all’istituto Einaudi Chiodo sempre alla Spezia, dove poi mi sono diplomato in Tecniche dello spettacolo, ovvero materie audiovisive: fotografia, video e grafica. Ho deciso di iscrivermi alla Summer School perché il periodo estivo secondo me dovrebbe essere un momento di ricerca e produzione di contenuti laboratoriali indirizzati a chiunque voglia esprimere la propria dimensione artistica. Dalla Summer School mi aspetto di approfondire campi come comunicazione e fotografia, che sono le mie 'materie' preferite”.