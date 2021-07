Stasera Hitchcock, presenta De Fornari

Sarzana - Val di Magra - Stasera alle ore 21.30 a Castelnuovo, nell’area antistante il Castello dei Vescovi di Luni, in Piazza Querciola, proiezione di un film che ha lasciato il segno nella storia del cinema, un set grandioso costituito da trentadue appartamenti (uno fra i più imponenti mai realizzati dalla Paramount), un cast di attori indimenticabili, un grande classico a cui, non a caso, è stata dedicato il segnalibro della XXVI edizione: 'La finestra sul cortile' (Rear window, USA 1954) di Alfred Hitchcock con James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr, Wendell Corey, Bess Flowers.

Presenta Oreste De Fornari, critico cinematografico di lunga data, apprezzato autore televisivo (Magazine 3, Perdenti, La principessa sul pisello), nonché presentatore (Letti gemelli, con Gloria De Antoni), autore di monografie dedicate a grandi registi (Francois

Truffaut, Sergio Leone, Walt Disney), oltre che di una storia dello sceneggiato televisivo

("Teleromanza", 1990, ristampato e aggiornato nel 2011) e curatore, anche nell’ultima edizione, della rassegna Ingrandimenti al Genova Film Festival.

L'ingresso è sempre gratuito ma la prenotazione è obbligatoria, anche perché, rispetto agli anni precedenti, per attenersi alle disposizioni anti Covid, il numero dei posti disponibili risulta

assai ridotto.

TELEFONARE AL N. 0187/693.842 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SOLO AL MATTINO

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00, OPPURE PRENOTARSI TRAMITE WHATSAPP AL 335.644.7821.