Silvia Ferrari presenta "Oltre la crisi della memoria" in piazza Matteotti

Sarzana - Val di Magra - Sabato 31 luglio alle ore 10.30 Silvia Ferrari presenterà il suo libro "Oltre la crisi della memoria" nello spazio de I Libri per strada in Piazza Matteotti a Sarzana. L'autrice dialogherà con Adelindo Frulletti, Presidente dell’associazione Apuana Italia-Israele.

Il Novecento è stato un secolo breve ed eccezionale per varie ragioni, in primis per aver dato luogo a quell’unicum storico, l’Olocausto, che secondo alcuni avrebbe spostato il limite della rappresentazione oltre la soglia del rappresentabile. In questo limite estetico, come è possibile testimoniare, se il ricordo è un dovere etico insito nei sopravvissuti dell’Olocausto?



Silvia Ferrari (Sarzana, 1987) si è laureata in filosofia all’Università di Pisa e ha conseguito il dottorato di ricerca, summa cum laude, presso la Scuola Internazionale di Alti Studi Fondazione San Carlo di Modena. Ha trascorso periodi di studio all’Università di Chicago e a Parigi ed è membro della Società Filosofica Italiana. Ha scritto numerosi saggi sulla filosofia francese contemporanea, sul concetto di testimonianza e su Primo Levi, focalizzandosi sul rapporto fra rappresentazione e memoria nell’esperienza concentrazionaria.