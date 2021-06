Silvestri: "Anfiteatro di Luni può essere volano turistico per tutto il territorio"

Sarzana - Val di Magra - Partirà nei prossimi giorni la procedura ad inviti per la demolizione del vecchio museo archeologico di Luni, intervento che durerà circa 40 giorni e che potrebbe essere portato a termine a fine estate. “Purtroppo – ha spiegato oggi il direttore Antonella Traverso a margine della presentazione di Portus Lunae (QUI) – abbiamo dovuto far fronte anche ad un grave lutto con la perdita del progettista e direttore lavori. Siamo ripartiti e speriamo di poter arrivare quanto prima alla demolizione della struttura dopo che alla manifestazione di interesse hanno aderito 18 soggetti accreditati”.



Intanto prosegue l'attività del sito archeologico che fra luglio e agosto ospiterà la sesta edizione della rassegna. “Stiamo faticosamente uscendo da un altro anno duro – ha aggiunto – e riaprendo contingentati nel rispetto delle norme che impongono un massimo di 25 persone in contemporanea e percorsi ridotti oltre al tracciamento di tutti gli ingressi. Nonostante tutto perseveriamo, forti del fatto che se abbiamo passato l'anno del Covid non dobbiamo temere nulla”. Un'attività quella del sito che può sempre contare anche sul supporto del Comune: “Con la Soprintendenza stiamo definendo la concessione per la presa in carico dell'anfiteatro – ha spiegato il sindaco Silvestri – abbiamo anche stanziato un primo importo di 15mila euro per sostenere l'iniziativa. Con l'aiuto di tutti potremo garantire sia l'apertura che lo svolgimento di attività di accompagnamento turistico, in un'ottica che sarà di totale complementarietà rispetto a quanto viene fatto dalla Soprintendenza. L'anfiteatro – ha concluso il sindaco – può diventare il volano turistico di tutta la nostra zona”.