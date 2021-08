Si è chiusa la rassegna amegliese "Sipario mare", De Ranieri: "Non venga perduta"

Sarzana - Val di Magra - Si è conclusa Lunedì 16 Agosto, nel centro storico di Ameglia, la rassegna culturale a cura di Comune di Ameglia e Teatro Pubblico Ligure, patrocinata da Regione Ligure e sponsorizzata da Iren Spa.

“Sipario Mare, i Borghi raccontano” è nata cinque anni fa grazie alla collaborazione dell’Amministrazione con Sergio Maifredi, regista e direttore artistico della società culturale genovese che in questi anni ha portato ad Ameglia, nei luoghi più rappresentativi e storici, grandi nomi del panorama artistico nazionale come Stefania Sandrelli, Maurizio Lastrico, Paolo Rossi, Alessio Boni, Moni Ovadia, Giuseppe Cederna, Tullio Solenghi, Maddalena Crippa per citarne alcuni.

Il filo conduttore di tutta la rassegna è stato quello di proporre spettacoli di grande spessore artistico ed allo stesso tempo valorizzare i luoghi che solitamente vengono utilizzati per altri scopi come ad esempio la Necropoli di Cafaggio e la Villa Romana di Bocca di Magra, tra i siti archeologici più importanti della provincia spezzina; le performance hanno toccato ovviamente anche i Borghi storici del comune come Montemarcello e Ameglia alta oltre all’incantevole passeggiata lungo fiume di Fiumaretta.

Un connubio perfetto quindi tra territorio e arte che si è radicato meravigliosamente durante questi anni.

"Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione Comunale Sergio Maifredi e Lucia Lombardo per averci accompagnato e guidato in questi anni – dichiara Serena Ferti, Assessore al Turismo di Ameglia – la rassegna è nata e cresciuta assieme a noi ed il grande successo riscosso è sinonimo di grande professionalità di tutte le persone che stanno dietro all’organizzazione e dei grandi artisti proposti. Sia i nostri cittadini sia i turisti hanno sempre apprezzato le serate facendoci registrare il tutto esaurito ad ogni evento e vedere siti e piazze gremite (nel pieno rispetto delle normative in vigore) è stata un’immensa soddisfazione".



“Teatro Pubblico Ligure è stata una scommessa vinta alla grande, ci ho creduto tanto ed alla fine Ameglia è stata premiata con un grande successo – conclude De Ranieri – terminare in Piazza Libertà nel centro storico, in un luogo a me particolarmente caro, è stato un grande regalo. Invito chiunque amministrerà il Comune nei prossimi anni, a non perdere questa importante rassegna”.