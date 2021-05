Si compone Moonland Festival, il 20 luglio arriva Venerus

Sarzana - Val di Magra - “Credo che tornare a suonare nel 2021 sia una grande responsabilità, sia per il pubblico che per la Musica - dichiara Venerus - È per questo che con molto realismo sto pensando a ogni singolo dettaglio con amore e visione. Ricorderemo per sempre questa estate.” Il 20 luglio il nuovo astro della canzone italiana Venerus sarà protagonista di un concerto nella cornice prestigiosa del Moonland Festival di Sarzana in Piazza Matteotti. A breve verrà annunciata la line-up definitiva del festival organizzato da Bluesin insieme al Comune di Sarzana che si conferma uno degli eventi liguri di richiamo anche per l’estate 2021. Nato nel 2019 per volontà dell’Amministrazione Comunale attraverso una Call for Ideas, Moonland ha portato a Sarzana i grandi nomi della musica nazionale come PFM, Vinicio Capossela, Negrita, Lucio Corsi, Bowland e molti altri. Nel 2020 nonostante la pandemia ha riaffermato la sua presenza centrale nel cartellone culturale sarzanese con una magnifica edizione alla Fortezza Firmafede.



Quest’anno oltre al concerto di Niccolò Fabi previsto per il 23 luglio 2021, rinviato dal 2020, e la data del duo dei record Colapescedimartino il 19 luglio si aggiunge il fantastico concerto di Venerus. Da venerdì 7 maggio è disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Appartamento”, il singolo estratto da “Magica Musica” che vede la partecipazione di Frah Quintale, gigante della scena street pop italiana. Il brano, coprodotto insieme a MACE, è la metafora di un cuore che si apre ad un amore, dandogli pieno accesso e lasciando che questo sentimento possa “guardarci dentro, venire ad abitarci, cambiare arredamento”. Il video, diretto da Cleopatria, è girato live dal palco di Santeria Toscana a Milano, una venue, punto di riferimento per la scena dei concerti della città. Il disco contiene 16 tracce, di cui 12 coprodotte con Mace, e vanta collaborazioni eterogenee: Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing. Anticipato da “Canzone per un amico” e “Ogni pensiero vola”, in “Magica Musica” si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito. “Magica Musica” sorprende ad ogni traccia dove Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale che trasferirà sul palco dei suoi live, trasmettendo quell’atmosfera onirica nella dimensione della performance. Cantautore, polistrumentista e produttore, Venerus nel suo disco d’esordio esplora il suono a 360° gradi e unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo.

