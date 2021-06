Sarzana, verso le Summer school. Deho: "L’arte è una terapia per tutti"

Sarzana - Val di Magra - "Perché una Summer school a Sarzana? Non se ne poteva fare a meno. In un territorio ricco di professionalità dedicate all’arte e di turismo estivo, ci sembrava incredibile che nessuna amministrazione avesse preso una iniziativa del genere. Questa edizione parte dall’occasione delle ricorrenze napoleoniche ma vuole durare e migliorare nel tempo". Dal primo al 4 luglio, con base la fortezza Firmafede, organizzato da Startè, l’associazione culturale nata nel 2010 che ha creato numerosi eventi in Italia e nel mondo e di cui è direttore Paolo Asti, si svolgerà la manifestazione ’Volevo essere Napoleone ma sono diventato Picasso’. L’evento è stato scelto dopo aver partecipato al bando ’Call for Ideas’. Curatore scientifico dell'iniziativa sarzanese il professor Valerio Dehò che, in pillole, dà il simbolico la agli eventi. "I nostri obiettivi? Stare insieme, conoscersi, portare al pubblico grandi personaggi, dare un senso al desiderio di vivere l’arte dal di dentro". In fondo che cosa vuol dire “curare una mostra? "Un tempo il curatore era una professione che metteva insieme la conoscenza dell’arte e quella dell’animo degli artisti. Non un semplice fatto tecnico come si insegna nelle università e nelle accademie. Il curatore ha attenzione alle opere, agli artisti e al pubblico perché la finalità è quella di un miglioramento comune, di vivere insieme un’esperienza". Quindi “curare” vuol dire anche “guarire”, in questo caso? "La bellezza aiuta l’anima a stare bene e l’anima guarisce il corpo. L’arte è una terapia per tutti".