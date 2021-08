Sarzana rende omaggio al Sommo Poeta con "La modernità di Dante"

Sarzana - Val di Magra - "La modernità di Dante" è un evento articolato a Sarzana su più giornate dedicato al Sommo Poeta nei 700 anni della morte. Il 22 agosto in piazza De Andrè prenderà il via con “Dante nell’immaginario cinematografico: dall’era del muto a Parasite di Boong Joo- ho”, incontro spettacolo a cura di Giordano Giannini.

Dal 24 al 28 agosto atrio Palazzo Roderio mostra di pittura e scultura “Figurazioni dantesche” a cura del gruppo Gloria Ensemble inaugurazione 24 agosto ore 18.00.

Il 29 agosto in collaborazione con associazione Nadar, si terrà lo spettacolo teatrale e lettura itinerante “I Sentieri di Dante” scritto e diretto da Katia la Galante e Fulvio Wetzl alle ore 21.00 da piazza Matteotti è si snoderà per Via Mazzini.

La manifestazione in collaborazione con Comune di Sarzana Assessorato alla Cultura, concorso Call For Ideas, associazione culturale B 52.