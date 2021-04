Sarzana, la galleria Cardelli & Fontana ospita le opere fotografiche di Luca Lupi

Sarzana - Val di Magra - Sorprendenti nella loro apparente semplicità e sintesi sono queste opere nuove di Luca Lupi. Fotografo, dedicato alla sfida di cogliere l'infinito (le serie fotografiche sul mare), il finito in uno sguardo (la terra vista dal mare) l'indistinto e il velato, i contorni del paesaggio, l'attimo e la durata, Lupi sembra qui fare esperienza di tutto il lavoro con la luce ma spostando il piano della ricerca su un ambito che definirei parallelo.

Le Esposizioni, questo il titolo per tutte le opere della nuova serie in esposizione alla galleria Cardelli & Fontana dal 10 aprile (la mostra sarà visitabile anche online nella sezione view room del sito), sono immagini semplici (cerchi, rettangoli che talvolta si dilatano improvvisamente), o definibili come superfici che si accampano sul piano. Esse sono prodotte dal lavorio della luce che nell'arco di tempo dell'esposizione erode i pigmenti delle carte colorate.

Lupi ha iniziato questa serie nel periodo del lockdown più duro, quello della primavera del 2020: un tempo di isolamento forzato e di clausura. I mari e le coste lontani, la natura più frequentata e più attenzionata in qualche modo inaccessibile. Il progetto e le immagini cercate solo nella testa. La galleria Cardelli & Fontana è aperta nei limiti fissati dai decreti anti-Covid con orario 10-12:30 e 16:30-19:30, esclusa la domenica e su appuntamento. Per saperne di più scrivere a galleria@cardelliefontana.com o al 339.6079272 (Massimo).