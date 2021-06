Sarzana festeggia la musica e i negozi restano aperti fino alle 23

Sarzana - Val di Magra - Il 21 giugno è la "Festa Europea della musica" e Sarzana, città d'arte e di cultura, partecipa con due serate di musica, con il cartellone degli eventi promosso a livello nazionale dal MiC e dall'AIPFM che mira al coinvolgimento del maggior numero possibile di musicisti, con concerti gratuiti afferenti a ogni genere musicale e la valorizzazione di eventi spontanei in ogni possibile location.



Con delibera n.142 la Giunta Ponzanelli ha infatti aderito all'evento europeo, attraverso la realizzazione nella nostra città di due giornate dedicate alla promozione dell'educazione musicale e alla conoscenza della musica grazie alla collaborazione di soggetti attivi in tale campo.



Gli appuntamenti sono per domenica 20 e lunedì 21 giugno. In quelle date la città sarà inondata nelle sue vie e nelle sue piazze di musica, di vita e di flash mob, il tutto nel rispetto delle normative e delle disposizioni anti-covid.



Si comincia domenica 20 giugno con l'Associazione Amici della Musica Accademia Musicale "A. Bianchi" che anche quest'anno partecipa alla quinta edizione della Festa Europea della Musica nella sua città.



A partire dalle ore 19.30 infatti l'Accademia Bianchi proporrà un programma che prevede la realizzazione di un flashmob sulle note del brano "Here's to you" di Ennio Morricone e un piccolo omaggio a Franco Battiato, con la partecipazione del Coro della Scuola di Musica Do.Re.Mi di Massa in quattro punti del centro storico cittadino.

A seguire, dalle ore 20.15, inizieranno le performance musicali a cura dei musicisti e collaboratori dell'Accademia A. Bianchi che si svolgeranno in particolare in piazza Luni dove suoneranno i PREMI OSKAR, alias Andrea Belmonte, piano - Ilaria Faedda, sax, Flavio Andreani, batteria, in piazza Calandrini dove suoneranno Sara Maghelli, voce e Ugo Bongianni, piano, in piazza Garibaldi con Lara Bertelloni, voce e Luca Bertone, chitarra e in piazza Firmafede dove suoneranno Mauro Avanzini, sax - Cristina Alioto, voce e violoncello, Silvia Fazzi, percussioni.



Dalle ore 20.30 in piazza De André concerto sotto le stelle a cura di Live Music Academy – Sarzana.



Poi il giorno successivo, lunedì 21 giugno, a partire dalle ore 19 performance itinerante di Magicaboola Brass Band che animerà le vie del centro cittadino in collaborazione con Pro Loco Sarzana e i commercianti sarzanesi.



"Dopo mesi difficili torniamo a vivere la nostra città e le nostre piazze respirando musica e cultura - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli - che rappresentano autentiche espressioni di libertà. Grazie a tutti i partecipanti, che renderanno ancora più bella e vivibile la nostra città per questi due giorni, aperti ai cittadini e al commercio”.



Per tutta la durata della manifestazione, infatti, i negozi del centro resteranno aperti fino alle ore 23.



Nell'atto predisposto dalla Giunta viene dato mandato al Comandante del Corpo di Polizia Locale di predisporre un servizio di vigilanza / supporto negli orari di svolgimento della manifestazione, dando atto che i soggetti organizzatori saranno responsabili di tutti gli aspetti organizzativi.



Tutte le info su www.festadellamusica.beniculturali.it