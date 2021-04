Sarzana celebra l’anniversario dell’entrata in città degli Alleati e dei partigiani

Sarzana - Val di Magra - Domani, 23 aprile, anniversario in cui Sarzana tradizionalmente celebra l'entrata in città dell'esercito anglo-americano e dei

partigiani locali, l’Amministrazione Ponzanelli, “anticipando” la Festa di Liberazione nazionale dall’occupazione nazifascista del 25 Aprile, commemorerà la ricorrenza prima con l’apposizione, durante la mattinata, della corona di alloro alle lapidi sulla facciata di palazzo Roderio e poi con una videoconferenza dedicata ai giovani e a tutta la città.



Alle ore 11 infatti, nonostante la pandemia e nel rispetto delle disposizioni anticontagio, l’Amministrazione sarzanese, in collaborazione con Comitato Unitario per la Resistenza e con Anpi ha organizzato una conferenza online dalla sala consiliare del Comune di Sarzana rivolta ai ragazzi dell'Istituto Superiore "Parentucelli-Arzelà", agli studenti dell'ISA 13 di Sarzana e a tutta la cittadinanza.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, interverranno Matteo Del Vecchio, direttore del Museo audiovisivo della Resistenza, Egidio Banti co-presidente del Comitato Unitario per la Resistenza della Spezia, Denise Murgia vicepresidente Anpi Sarzana, Vega Gori- partigiana Ivana e testimone diretta del periodo, Andrea Meneghini, manager e figlio dello storico Pino Meneghini, e Andrea Ranieri direttore della rivista “Luoghi Comuni”.



Chiunque volesse collegarsi in modalità webinar può telefonare allo 0187/614284 per ricevere il link di collegamento.