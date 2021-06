Sarzana Opera Festival, tre serate già esaurite ma c'è lista d'attesa

Sarzana - Val di Magra - Proseguono a ritmo serrato le prenotazioni per le Serate del Sarzana Opera Festival che avranno inizio Giovedi primo luglio. Per gli eventi di giovedì primo ('Mater' in San Francesco) del 2 (Morricone) e dell'11 luglio ('La magia della voce') in piazza Matteotti i biglietti sono già esauriti (ma i ritardatari non disperino, si redige una lista di attesa in caso di defezioni).



Ancora disponibilità invece per le altre serate, a cominciare da 'Agile mandola' della sera del 3 luglio e 'Le primedonne liriche a Sarzana' del 4, entrambe alle 21 in piazza Matteotti, due appuntamenti di assoluto valore. Il primo è un originalissimo concerto per strumenti a pizzica (mandolini) e voci ed il secondo una rassegna di esecuzioni di grandi interpreti liriche al femminile nel commosso ricordo di Daniela Dessì, l'ultima regina del melodramma, grande amica del Sarzana Opera Festival.



Si consiglia vivamente di affrettare il ritiro dei biglietti gratuiti per questi due eventi e di farlo ogni giorno, all'interno dell'atrio del Palazzo Comunale di Sarzana, fra le 10 e le 12 e fra le 18 e le 20 di ogni giorno, e nel fine settimana anche fra le 21 e le 23