Sarzana Opera Festival "sconfinerà" anche a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Prende il via il primo luglio l'edizione 2021 del Sarzana Opera Festival, che animerà le serate sarzanesi fino al prossimo 13 luglio. Quest'anno il Programma è stato condiviso con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, che ha fornito un formidabile apporto di idee, di Artisti e di Complessi vocali e strumentali le cui performances faranno vivere e risplendere piazza Matteotti come non mai. Si comincia giovedì primo luglio, nella chiesa di San Francesco, con 'Mater', un concerto del Coro Femminile del Teatro Carlo Felice di Genova. Una selezione di buona musica, con l'esecuzione di brani di Scarlatti, Bach, Rachmaninov e Chilcott e la voce recitante di Giovanni Berretta.



Venerdì 2 luglio, in piazza Matteotti, un'orchestra del Carlo Felice renderà omaggio ad Ennio Morricone, eseguendo un'antologia delle sue celebri colonne sonore. Sabato 3 luglio, ancora in piazza Matteotti, è in programma una rara e raffinata esibizione per strumenti a pizzico e voci liriche dal titolo "L'agile mandola ne accompagna il suon" che impressionerà per il virtuosismo di musici e cantanti. Domenica 4 luglio, sempre in piazza Matteotti, straordinaria serata tutta al femminile, con l'Orchestra del Carlo Felice che accompagnerà un esecuzione di brani operistici di sette affermate soprano - tutte passate per il Concorso Lirico sarzanese 'Spiros Argiris' - in una serata dedicata alla compianta Daniela Dessì, ospite abituale dell'evento lirico sarzanese e appassionata docente della Master Class fino a pochi mesi prima della sua prematura scomparsa. La natura di 'omaggio alle donne' della serata è rafforzata dalla circostanza che saranno donne anche la Direttrice d'orchestra Dominga D'Amato, la pianista Barbara Rinero e buona parte delle orchestrali.



Questi saranno i primi quattro eventi del Festival, quelli della prima settimana, cui faranno seguito - nella settimana successiva - un numero ancora maggiore di appuntamenti, fra i quali la messa in scena dell'opera rossiniana 'L'occasione fa il ladro' con protagonisti i giovani allievi della Master Class, un 'Salotto lirico' dal titolo 'Grandi voci della Scala a Sarzana', un concerto di voci liriche maschili dall'accattivante titolo ' Il 'Don' nell'opera, una pièce musicale-teatrale con Letizia Gorga ed un grande Concerto Vocale finale del Coro del Teatro Carlo Felice.

Il tutto inframmezzato da tre appuntamenti concertistici in tre diverse piazze del Comune di Santo Stefano. Tutti gli appuntamenti - come da tradizione - sono gratuiti e fino ad esaurimento dei biglietti, che possono essere ritirati nell'atrio del Palazzo Comunale di Sarzana tutti i giorni, dalle 10 alle 12 o dalle 18 alle 20, previa compilazione e sottoscrizione di un modulo. Il venerdì, sabato e domenica anche dalle 21 alle 23.

Gli Amici del Loggiato - che da oltre vent'anni organizzano la manifestazione salvaguardandone la gratuità - invitano coloro che prenderanno parte ai concerti e agli altri eventi - ad accogliere l'appello degli organizzatori a versare un contributo, libero e volontario, che possa concorrere a fare fronte alle ingenti spese di allestimento dell'opera in programma, che rappresenterà - come sempre in passato - una preziosa vetrina e una infallibile rampa di lancio verso una brillante carriera lirica per molti giovani cantanti formatisi a Sarzana.