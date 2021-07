Sarzana Opera Festival fa tappa a Santo Stefano Magra

Sarzana - Val di Magra - Anche quest'anno il Sarzana Opera Festival incontra il territorio di Santo Stefano Magra con tre concerti di grande qualità. Si parte questa sera 5 luglio alle 21 presso il sagrato della Chiesa di San Carlo Borromeo a Ponzano Belaso, dove si terrà il concerto "Tosca...in un'ora", con il tenore Alessandro Fantoni e il soprano Marilù Santoro, accompagnati al pianoforte da Dragan Babic. Condurrà la serata il critico musicale Giancarlo Landini. A seguire, giovedì 8 luglio sempre alle 21 presso la Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano di Magra andrà in scena "Un cammino attraverso la vita dei martiri... degli uomini..." della compagnia teatrale "Ordine sparso" di Giovanni Beretta accompagnata all'harmonicode da Dragan Babic. Infine venerdì 12 luglio alle 21, questa volta in Piazza della Pace nel centro storico di Santo Stefano, sarà la volta del “Fascino dell'operetta", medley di arie di operetta con il soprano Simona Capua, il tenore Giulio Pelligra e il baritono Salvatore Grigoli, accompagnati al pianoforte da Dragan Babic. Il programma completo del Sarzana Opera Festival, con la direzione artistica di Sabino Lenoci, si trova sulla pagina fb @sarzanaoperafestival. Per informazioni e prenotazioni: 335 5857488.