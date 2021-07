Sarzana, Flavio Pirini in concerto in Piazza San Giorgio

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 22 luglio 2021 il cantautore milanese Flavio Pirini scavalcherà la Cisa per presentare il suo spettacolo chiamato “Circa, quasi, intorno teatro canzone” al Club One Eight di Piazza San Giorgio a Sarzana. Pirini è uno tra i più originali e apprezzati cantautori meneghini; artista eclettico e versatile dal tratto ironico, impegnato e disincantato, finalista al premio Teatro Canzone Giorgio Gaber 2008. Pur appartenendo al mondo della canzone d’autore, la passione per il comico lo ha portato a miscelare elementi poetici e ironici, scrivendo ";canzoni serie anche allegre e canzoni comiche

anche amare".



Accanto ai concerti e alle opere discografiche (cinque dischi all'attivo, il più recente “Senza mai parlare” uscito a giugno 2020), il suo percorso è caratterizzato da un’intensa attività live e teatrale, tra spettacoli e appuntamenti fissi in music club e cabaret. A ciò si aggiungono molti incontri e collaborazioni, Walter Leonardi, Germano Lanzoni, Rafael Didoni, Pasqualino Conti, Renato Sarti, Nicoletta Bernardi, Flavio Oreglio, Debora Villa, Folco Orselli, Vincenzo Costantino, Gianluigi Carlone, Giorgio Ganzerli fino al gruppo di comici milanesi Democomica, alcuni dei nomi. Il concerto inizierà alle 21.30. Flavio Pirini replicherà il concerto il giorno seguente a Massa, presso il Circolo la Vecchia Mandragora, in Via delle Mura Nord, alle 22. Per info e prenotazioni: 348 670 8248