Santo Stefano prepara l'estate 2021

Sarzana - Val di Magra - Anche Santo Stefano Magra si prepara a un'estate più vicina alla normalità. Senza illudersi che il virus sia scomparso dalle nostre vite, ma con la consapevolezza che molti di più sono gli strumenti, le conoscenze e le consuetudini utili a convivere con la situazione sanitaria senza rinunciare a una vita quasi ordinaria. Nella nutrita bozza della programmazione estiva santo stefanese c'è anche il ritorno della 'Rievocazione storica', fissata al fine settimana 23, 24 e 25 luglio, ma per l'ufficialità occorrerà attendere, nel caso, i prossimi giorni. Per il weekend 30, 31 luglio e 1° agosto lo schema approvato dalla giunta comunale vede dipanarsi ialla ex Ceramica Vaccari la tre giorni di Fisiko, il festival dedicato alla danza contemporanea organizzato nell'ambito di Fuori Luogo. Rassegna che quest'anno festeggerà i dieci anni di vita, con quattro giorni di appuntamenti – spettacoli, convegni, mostre, incontri ecc. - uno dei quali, il 18 giugno, proprio nel sito industriale di Ponzano Belaso.



Non mancheranno una ricca serie di presentazioni di libri e il cinema all'aperto (19-21 agosto), come anche più appuntamenti musicali: dai Luoghi della musica al Festival paganiniano, passando per lo Spiros Argiris e, il 21 giugno, il Festival internazionale della musica di Accademia Bianchi e A.Co.Mus., il concerto della Filarmonica, il Folk meeting. Spazio anche al teatro, con la Compagnia La Corte, come all'immancabile omaggio in musica e parole a Dante Alighieri (23 giugno). Per il mese di agosto (dal 5 all'8) è prevista una seconda edizione della rassegna Percorsi, che l'anno scorso ha portato in Piazza della Pace Paolo Mieli, Pietro Bartolo, Marco Aime, Anna Oliviero Ferraris e Gad Lerner. E a settembre, se il 19 sarà il turno del tradizionale e sentito appuntamento in Piazza Colonna, a Ponzano superiore, con il Premio di poesia 'Cesare Orsini', nella settimana dal 13 al 19 settembre alla ex Vaccari si terranno le attività del progetto europeo Rescue, dedicato alla valorizzazione dei siti industriali dismessi, con l'iniziativa Cantieri creativi (in collaborazione con il Comitato scientifico del Progetto nova), residenze internazionali per artisti, workshop sulle buone pratiche di rigenerazione delle aree dismesse.