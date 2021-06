Santo Stefano di Magra, riparte "Estate Terza Età"

Sarzana - Val di Magra - Anche quest’anno il Comune di Santo Stefano Magra, insieme all'Auser locale, organizza gli appuntamenti con il mare dedicati ai più anziani, riproponendo “Estate Terza Età”. Come ogni anno, chi vorrà potrà infatti trascorrere giornate in compagnia al "Tropicana Beach" di Fiumaretta nei periodi di luglio e settembre, approfittando del servizio di navetta gratuito di andata e ritorno. Grazie alla rinnovata convenzione con il bagno Tropicana, gli ingressi giornalieri e settimanali alla spiaggia attrezzata saranno i seguenti: 5 euro, costo giornaliero / 25 euro, costo settimanale / 50 euro, costo per 2 settimane. Il trasporto sarà invece a carico del Comune.



All’“Estate Terza Età” sarà possibile partecipare nelle seguenti settimane: 19-23 luglio, 26-30 luglio, 1-3 settembre e 6-14 settembre. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 0187 699094 o 347 5218045.