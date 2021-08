Sarzana - Val di Magra - Santo Stefano deve rinunciare al tradizionale appuntamento con San Felice. L'amministrazione comunale santostefanese ha deciso di annullare anche l'edizione 2021 della Fiera di San Felice, inizialmente prevista per il 17 ottobre prossimo, e tutte le manifestazioni collaterali. L'amministrazione comunale ritiene che, in virtù del grande afflusso di persone che

l'evento richiama ogni anno, nonché della localizzazione e della conformazione delle aree interessante, che rendono “assolutamente impraticabile l'opzione del contingentamento degli ingressi”, sia impossibile evitare assembramenti, garantire il distanziamento sociale ed il rispetto delle norme relative al green pass, “con gravi rischi sanitari per tutti i

partecipanti”, come si legge nell'ordinanza sottoscritta dalla sindaca Paola Sisti.