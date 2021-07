Sarzana - Val di Magra - Una serata in musica per sostenere la Pubblica assistenza Humanitas. L'appuntamento è per sabato 31 luglio dalle ore 21.00 in Piazza Tobagi a Romito Magra, l'area di fronte alla sede della Pa. Protagonista sarà Stefal Damiani, sosia ufficiale di Renato Zero. Il ricavato della serata sarà utilizzato per acquistare una nuova ambulanza per la Pubblica assistenza romitese.