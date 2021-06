Romito Magra, prende il via giovedì la rassegna "Incontri alle piazzette"

Sarzana - Val di Magra - L’Auser di Romito Magra organizza una ricca rassegna di eventi e presentazioni, intitolata "Incontri alle piazzette", che prende il via giovedì 24 giugno alle ore 21 con l’inaugurazione della biblioteca che è stata allestita nella sede dell’associazione in via Provinciale, seguirà alle 21.30 la presentazione dei romanzi di Franco Balduzzi "Gli spiriti mi sorridono a ogni stagione" e "Il vagito del mare" vincitore di sette premi letterari. Dialoga con l’autore la giornalista Daniela Tresconi.



La rassegna proseguirà fino al 12 agosto alternando presentazioni di libri, degustazioni di piatti e cucina locale, letture animate per bambini e conferenze su pianeti e stelle a cura dell’associazione Astrofili Spezzini. Ecco il calendario completo:



GIOVEDI’ 24 giugno – Ore 21.00:

(presso Patronato SPI)

Inaugurazione Biblioteca Auser



(Romito, piazza Tobagi):

FRANCO BALDUZZI l’Autore di: “Gli spiriti mi sorridono a ogni stagione” e “Il Vagito del mare”, romanzo vincitore di sette premi letterari.

Dialoga con l’autore Daniela Tresconi - giornalista



Al termine: piccolo rinfresco offerto dall’Auser-Spi di Romito Magra.



GIOVEDI’ 1 luglio – Ore 21.00:

(Romito, P.zza Tobagi)

DANIELA TRESCONI – profumo di donne tra le pagine dei romanzi La linea del Destino e il Sigillo delle Cento Chiavi

Dialoga con l’autrice Isabella Cavallari blogger del Bosco dei Sogni Fantastici



GIOVEDI’ 8 luglio – Ore 21.00:

(Romito, P.zza Tobagi)

GINO CABANO – Conferenza: “Il Caprione tra curiosità e storia”, con video –proiezione.



VENERDI’ 9 luglio– ore 21.30:

(Romito, P.zza Tobagi)

ROBERTO CIONI - Associazione Astrofili Spezzini – Breve conferenza su: Pianeti vicini e lontani. Dimensioni e distanze”.



Martedi 13 luglio – Ore 21.00:

Romito, P.zza Tobagi)

Letture animate, colori, pasticci e magiche storie per bambini

a cura della Casa Editrice Nps Edizioni



GIOVEDI’ 15 luglio – Ore 21.00:

(Romito, P.zza Tobagi)

GABRIELLA MOLLI - ROLANDO PAGANINI - EMILIA PETACCO conducono incontro- degustazione su: “E poi arriva il dolce…: ingredienti, segreti e tradizioni che si tramandano nelle cucine dei nonni”.

Con assaggi di dolci lunigianesi in abbinamento con vini locali.



VENERDI’ 16 luglio – Ore 21.30

(Romito, Parco dell’Acquedotto)

ROBERTO CIONI - Associazione Astrofili Spezzini – “Osservazioni celesti: osservazione ai telescopi di Luna e pianeti”.



MERCOLEDI’ 21 luglio – Ore 21.00:

(Romito, P.zza Tobagi)

ALBERTO INCORONATO – Conferenza su: “I fatti del 21 luglio 1921 di Sarzana e del Romito”



GIOVEDI’ 22 luglio – Ore 21.00:

(Romito, P.zza Tobagi)

BEPPE MECCONI – Il manoscritto di Laghenè cronache dal golfo e Laghenè Isola del Mare Tenebroso

Dialoga con l’autore DANIELA TRESCONI - giornalista

A tutti i bambini sarà offerto un piccolo omaggio.



DOMENICA 25 luglio – Ore 21.00:

(Trebiano, P.zza della Chiesa)

SIMONE DEL GRECO, Autore di "La Carrozza Nera in La Formula di Castruccio", ambientato a inizio XIV secolo, nei territori della val di Magra e, in particolare, nel borgo di Trebiano.

Dialoga con l’autore Daniela Tresconi - giornalista



GIOVEDI’ 29 luglio – Ore 21.00:

Romito, P.zza Tobagi)

ALESSANDRO LANA, con la sua Ape Libraia, presenta: “Tellaro e il polpo (e altre storie)” – Spettacolo di letture con il teatro kamishibai per bambine/i dai quattro anni.





GIOVEDI’ 5 agosto – Ore 21.00:

(Romito, P.zza Tobagi)

ALBERTO INCORONATO, Presentazione del libro: “Dietro la lapide dei Barbantan. Storie del Romito”.



GIOVEDI’ 12 agosto – ore 18.00:

(Cerri, Circolo Arci)

GABRIELLA MOLLI - ROLANDO PAGANINI - EMILIA PETACCO conducono incontro:

“Piccoli forzieri di bontà: i ripieni nella tradizione ligure”.

A seguire: cena a tema della serata, a base di fantasie di ripieni.

(Per la cena è obbligatoria la prenotazione– Costo: € 25,00 a persona).

Per le prenotazioni: 333. 4882261 oppure: 366 6586857.