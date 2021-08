Restrizioni Covid-19, Festival senza Grossman

Sarzana - Val di Magra - Lo scrittore David Grossman, uno degli attesi protagonisti del Festival della Mente 2021, non potrà prender parte alla celebre rassegna sarzanese. Il celebrato autore di successi come Qualcuno con cui correre e A un cerbiatto assomiglia il mio amore non potrà infatti marcare presenza “a causa delle recenti restrizioni antiCovid-19 previste in Israele”, come spiegano dall'organizzazione in una comunicazione alla stampa. Nella stessa data e orario e nello stesso luogo - sabato 4 settembre alle 17.15 in Piazza Matteotti - è previsto un nuovo interessante incontro che vede protagonisti gli scrittori Eraldo Affinati e Alessandro Zaccuri, dal titolo Padri e maestri, per accedere al quale saranno validi i biglietti acquistati per l'evento con Grossman. Chi desidera invece il rimborso del biglietti può rivolgersi alla biglietteria del festival al Teatro degli Impavidi di Sarzana, nel caso abbia acquistato il biglietto cartaceo; chi invece ha preso il tagliando online riceverà una comunicazione da Vivaticket con le indicazioni per la richiesta di rimborso.

Affinati e Zaccuri converseranno sul tema dell’origine, cardine dell'edizione 2021 del FdM e concetto centrale nella ricerca narrativa di entrambi gli autori. Affinati ha esplorato, nella sua opera, l’intreccio tra i drammi del Novecento e la sua storia familiare e continua a misurarsi con il topos dell’origine nella sua esperienza di educatore e insegnante. Sulla stessa traiettoria si muove l’indagine di Alessandro Zaccuri, che nei suoi libri si è spesso interrogato sul mistero della paternità e della maternità.



(Nella foto: David Grossman alla Spezia per il Premo Exodus 2009)