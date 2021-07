Relazioni protagoniste della seconda edizione di 'Percorsi'

Sarzana - Val di Magra - Relazioni nella rete, nell’amore, nel contesto internazionale, nella famiglia e nella comunità. Sono questi i temi proposti da “Percorsi”, il festival di incontri pubblici e gratuiti che punta a tracciare strade interpretative, percorsi per l’appunto, rispetto a tematiche di attualità. Organizzato per il secondo anno dal Comune di Santo Stefano Magra, dopo la prima edizione che ha visto come ospiti Paolo Mieli, Gad Lerner e Pietro Bartolo e il tema delle “parole” come argomento principe di ogni incontro, questa volta “Percorsi” approfondirà il tema delle “relazioni”, di nuovo con ospiti di grande richiamo. L’appuntamento è dal 5 all’8 agosto per 4 appuntamenti serali più uno pomeridiano e un altro dedicato ai più piccoli.

“Con Percorsi vogliamo portare la nostra comunità a riflettere sui grandi temi del presente – racconta la sindaca di Santo Stefano Paola Sisti – tracciando percorsi immaginari con intellettuali di grande levatura. È un investimento che abbiamo scelto per far maturare pensieri e opinioni rispetto alle relazioni tra persone, tra comunità locali e internazionali, convinti che quello che abbiamo vissuto in questi mesi di pandemia ci abbia insegnato più che mai che tutto è profondamente intrecciato”.



Annamaria Giannetto Pini



Ad aprire le danze il 5 agosto alle 21.30 sarà Federico Rampini autore di libri di successo e corrispondente da New York per la Repubblica. Il tema del suo intervento sarà le relazioni nella rete, dove la velocità, la pervasività senza pari e la facilità di contatto ha generato un nuovo modo di relazionarsi con gli altri. Secondo ospite di “Percorsi” sarà Vito Mancuso che parlerà invece di relazioni nell’amore (venerdì 6 agosto, ore 21.30). Docente di Teologia in diverse università italiane e collaboratore de la Repubblica e Il Foglio, oltre ad essere autore di bestseller, per l’occasione parlerà di relazioni nell’amore, con un occhio di riguardo per i più giovani. Tiziana Ferrario giornalista e conduttrice, per molti anni volto del Tg1, e Dario Vergassola, comico, cantautore e scrittore, saranno invece i protagonisti della serata di sabato 7 agosto, sempre alle 21.30 e sempre in Piazza della Pace. Focus di questo incontro saranno le relazioni nel contesto internazionale. Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore, e Barbara Tamburini, psicopedagogista e scrittrice, saranno gli ospiti di domenica 8 agosto, questa volta alle 18.30. La coppia di ospiti, che è anche coppia nella vita, discuterà di relazioni e famiglia a partire dall’infanzia. A chiudere l’edizione 2021 di “Percorsi” sarà Beppe Severgnini, editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, che domenica 8 agosto alle 21.30 approfondirà il tema delle relazioni nelle comunità. Infine, come anticipato, uno spazio anche per i bambini. Con il laboratorio curato da Artebambini di domenica 8 agosto alle 18.15 in Piazza della Chiesa, sempre a Santo Stefano, bambini dai 6 ai 10 potranno cimentarsi nella realizzazione di un villaggio ideale fatto di case di diverse aree del mondo.

Per prendere parte agli incontri di Percorsi, organizzati da AD Eventi e il sostegno di SVAR Srl, è necessaria la prenotazione ai numeri 0187 648366 o 331 6793162, oppure scrivendo a info@comune.santostefanodimagra.sp.it