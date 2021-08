Proseguono le visite guidate gratuite all’Anfiteatro di Luni

Sarzana - Val di Magra - A seguito del grande successo delle visite guidate svoltesi nel mese di agosto, il Comune di Luni, in collaborazione con ARTEmisia Servizi Culturali, proseguirà nell’organizzazione di nuove visite guidate gratuite a tema nello splendido scenario dell’Anfiteatro di Luni, luogo riaperto al pubblico grazie ad un accordo tra la Direzione regionale Musei Liguria e il Comune di Luni avvenuto il 17 luglio scorso. Un’archeologa di ARTEmisia mensilmente svelerà fonti, aneddoti e curiosità, approfondendo ogni volta una tematica diversa legata all’antica Città di Luna e alla sua storia romana.



Il primo appuntamento sarà sabato 4 settembre alle 17, dove si discuterà di “Roma al femminile”. Sono tanti i personaggi della storia romana di cui conosciamo anche solo vagamente la loro storia e le loro gesta: Spartaco, Cesare, Augusto, Nerone... ma le donne? Appaiono raramente e quasi di sfuggita, sembrano essere un’appendice della narrazione storica. In questo incontro proveremo quindi a delineare un quadro più approfondito del mondo femminile romano, andando a conoscere la vita di alcune donne appartenenti a secoli, ceti sociali e luoghi geografici diversi. Cornelia, ad esempio, l’irresistibile matrona del II sec. a.C.; Licoride, la mima e schiava liberata, oppure Elena, che da figlia di locandieri e locandiera lei stessa , diventa madre dell’imperatore Costantino e figura leggendaria della cristianità; senza dimenticare Ipazia, filosofa, matematica e intellettuale a tutto tondo in una Alessandria d’Egitto del IV

sec. d.C. e altre ancora.



Un secondo appuntamento sulla stessa tematica verrà riproposto giovedì 16 settembre alle 17 e a seguire l'aperitivo al ristorante “La chioccia d’oro”. Si proseguirà poi ad ottobre con “L’uomo romano”, più precisamente sabato 2 alle 17.30 e giovedì 14 alle 17 in quest'ultima data si svolgerà il consueto aperitivo presso il ristorante “La Chioccia d’oro”. A causa dell’emergenza da Covid-19 le visite guidate saranno limitate ad un numero massimo di 15 partecipanti con prenotazione obbligatoria chiamando il numero 3336118748 (dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle ore 17) o scrivendo a: didattica@artemisiacoop.it. Si ricorda inoltre che l’Anfiteatro è sempre aperto dal mercoledì alla domenica con orario dalle 10 alle 17.