Prosegue la Summer School Starté, 'Comunicare ad arte' sarà in sala consiliare

Sarzana - Val di Magra - Prosegue a Sarzana la Summer School di Starté 'Volevo essere Napoleone ma sono diventato Picasso', un'immersione di quattro giorni nel campo dell'arte, colta sotto molteplici aspetti. E mentre scorrono i vari appuntamenti, per la città si aggira un simpatico Napoleone cinese, impersonato da Giovanni Zhou di Starté. E una precisazione: l'appuntamento 'Comunicare ad arte', in programma domattina alle 10.00, non sarà alla Fortezza Firmafede ma nelle sala consiliare del Comune di Sarzana.





Il programma di venerdì 2 luglio



Ore 9.30 - 12.30

Fortezza Firmafede e Centro Storico

Fotografare e dipingere Sarzana

e Napoleone

con Claudio Barontini e Virgilio Rospigliosi



Ore 9.30 - 12.30

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Dal Pensiero Creativo al Finissage

della Mostra

Idee e azioni per la realizzazione di un

evento artistico

con Paolo Asti e Marco Condotti



Ore 16.00 (APERTO AL PUBBLICO)

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

L’Italia RipArte

Cristina Ponzanelli, sindaco di Sarzana

Mattia Morandi, capo ufficio stampa

Ministero dei Beni Culturali

Andrea Cancellato, presidente Federcultura



Ore 17.30

Fortezza Firmafede, Sala delle Capriate

Curare l’Arte, Curare con l’Arte

Valerio Dehò con Francesco Vaccarone e

Giuliano Tomaino



Ore 19.00

Loggiato di Gemmi AperiTalk

Luigi Cerutti e Nicolas Ballario presentano

Il Giornale dell’Arte