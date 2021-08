Presentato anche a Castelnuovo il libro di Giorgio Pagano e Cristina Mirabello sugli anni Sessanta

Sarzana - Val di Magra - Grande interesse anche a Castelnuovo Magra per il libro di Giorgio Pagano e Maria Cristina Mirabello “Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia ed in provincia”, presentato per iniziativa del Comune, della Sezione ANPI, di Archivi della Resistenza e dell’Associazione Culturale Mediterraneo.

Dopo il saluto dell’assessore alla cultura Katia Cecchinelli, il libro è stato presentato da Alessio Giannanti di Archivi della Resistenza. Giannanti ha espresso la sua “ammirazione” non solo per il carattere “monumentale dell’opera” –“duemila pagine, la descrizione non solo di tutte le aree territoriali della provincia ma anche di tutte le aree politiche e culturali”-, ma anche per la sua “qualità”, fondata su un “intreccio originale di fonti orali, immagini e documenti, inseriti in una narrazione unitaria”. Colpisce, ha detto Giannanti, “il ritratto di Spezia, città operaia ricca nel contempo di creatività culturale”, ma anche “l’indagine e la ricerca su tantissime vicende che non erano mai state narrate prima di questo libro, da quella dell’Unione Ciechi per i diritti dei non vedenti all’esperienza terzomondista dei giovani dell’Olmarello, dall’occupazione del Comune di Sarzana all’attentato all’eliporto di Luni”.

Giannanti ha poi citato la peculiarità dell’esperienza castelnovese, che vide protagonisti “da un lato Amilcare Mario Grassi, Paolo Antonelli e un gruppo di estrema sinistra, caratterizzato da una forte coscienza di classe, e dall’altro Ariodante Roberto Petacco, Giorgio Baudone e un gruppo di cattolici non iscritti ad alcun partito, impegnato in primo luogo nei cineforum”.



Giorgio Pagano si è soffermato sulle due esperienze castelnovesi e su altre narrate nel libro, da quella dei “capelloni” a quella della Beat Generation, fino a quella dei giovani operai, “più arrabbiati e più colti dei loro compagni più anziani, spesso sopravvissuti alla discriminazione degli anni Cinquanta”: “fu una babele di linguaggi e di culture, in un’atmosfera di speranza, di agitazione e di eccitazione, che portarono per vie diverse a un unico approdo: la generazione della rivolta esistenziale, sia studentesca che operaia”. Con un elemento specifico, ha aggiunto Pagano: “l’osmosi, in fabbrica, tra la nuova e la vecchia generazione: le contraddizioni di generazioni e quelle di classe scoppiarono assieme e contemporaneamente e si mescolarono tra loro”.

Maria Cristina Mirabello, riprendendo Giannanti, ha detto che “la mole dei due volumi che costituiscono il libro non deve indurre al pensiero che sull’argomento sia stato scritto tutto ma, piuttosto che, partendo da questa notevole base di partenza testimoniale e documentaria, possano esse approfonditi argomenti e battute ulteriori altre piste”.

Riguardo all’Indice di tutti i personaggi (al momento esiste nel libro solo quello dei 343 testimoni), che uscirà on line e che elencherà migliaia di nomi, ha osservato che “esso darà veramente il senso della coralità corrispondente all’epoca trattata, coralità in cui troveranno spazio i grandi e i piccoli protagonisti che non ci sono più e che, non avendo potuto diventare testimoni, sono però presenti e salvati nel loro agire: per fare storie necessitano tracce, indizi, nomi, e l’Indice, quantitativamente davvero massiccio, sarà strumento fondamentale per capire quei tempi”.

Infine un’osservazione fatta su Castelnuovo Magra: “il borgo, con le sue storie, viene ad essere nel libro una sorta di intersezione simbolica tra micro e macrostoria, in esso si dipanano esistenze e si costruiscono vite, insomma costituisce un vero e proprio ‘exemplum’, da intendersi non come ‘la via’ da seguire ma come uno strumento interpretativo che, a partire da un piccolo borgo, ci rende possibile capire il clima e l’originalità di un’epoca tanto complessa e nuova”.

A dare voce a questo “exemplum” sono poi stati Grassi, Antonelli e Baudone. “Abbiamo imparato a vivere, a vincere la timidezza dei poveri, a partecipare”, hanno raccontato i primi due, mentre Baudone ha raccontato come il suo gruppo arrivò, tramite la rivista “Politica” della sinistra DC, a conoscere Don Milani. Significativamente i due gruppi, tra fine 1967 e inizio 1968, presentarono entrambi “Lettera a una professoressa” del prelato di Barbiana, chiamando don Sandro Lagomarsini, che in don Milani stava trovando il punto di riferimento che lo avrebbe segnato per tutta la vita. “Ci univa la diagnosi, ma non le terapie”, ha detto Baudone. Soprattutto, ha sottolineato Grassi, “ci univa la volontà del riscatto culturale”. “Nessuna terapia fu poi all’altezza delle istanze sollevate dal Sessantotto -ha concluso Pagano- né quella della sinistra rivoluzionaria, né quella del PCI berlingueriano, né quella morotea, ma ci parlano ancora, di quel tempo, la tensione umanistica verso il cambiamento personale e sociale che -soprattutto nella fase iniziale del Sessantotto- unì quella generazione. Oggi abbiamo ancora bisogno di umanesimo: un umanesimo non antropocentrico, che metta al centro l’unità di uomo e natura”.

Pagano, spiegando il titolo del libro -un verso di “Dio è morto” di Francesco Guccini- ha aggiunto: “avremmo potuto scegliere il titolo ‘L’oblò della speranza’, da un verso di Bob Dylan: ‘Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando l’oceano è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro’. Significa che l’avvenire è sempre nelle nostre mani”.