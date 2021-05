Premio di poesie Cesare Orsini: al via le iscrizioni

Sarzana - Val di Magra - L’amministrazione comunale di Santo Stefano di Magra e la Biblioteca Civica “Cesare Arzelà” promuovono la 37° edizione del Premio Nazionale di Poesia “Cesare Orsini” in lingua italiana . A concorrere, per invito o accettazione, potranno essere poeti italiani e stranieri con un massimo di tre liriche inedite e ogni lirica non dovrà superare i 50 versi, oltre a dover pervenire nel numero di 6 copie, dattiloscritte o foto-riprodotte e in plichi raccomandati, alla segreteria del Premio “Cesare Orsini” (Palazzo Comunale, Piazza della Pace 19037 - Santo Stefano di Magra (Sp) - Tel. 0187 699041 o 0187 697175) entro e non oltre il 21 agosto 2021. Agli adulti premiati nella Sezione Luigi Giannoni, andranno 350 euro per il 1° classificato, 250 per il 2° e 150 per il 3°.



Il premio prevede inoltre una sezione ragazzi per composizioni poetiche o racconti di singoli o di gruppi, riservata agli studenti delle Scuole Elementari, Medie Inferiori e Scuole Medie Superiori. Per questa sezione intitolata a Lucia Mazzoni, il riconoscimento sarà di natura simbolica, non in denaro, e andrà ai primi 3 classificati. I nomi della giuria verranno resi noti al momento della premiazione che si terrà il 19 Settembre 2021 nel corso di una manifestazione pubblica che si svolgerà in Piazza Colonna a Ponzano Superiore alla presenza delle autorità politiche e culturali locali. Infine, come per le edizioni precedenti, la direzione esaminerà la possibilità di pubblicare le liriche con un volume dedicato al Premio Orsini.