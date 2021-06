Posti esauriti per la prima di "Teatrika", domani prenotazioni per secondo spettacolo

Sarzana - Val di Magra - Inizia stasera con “Storie con la D maiuscola” la quattordicesima edizione di “Teatriak” che si terrà come sempre presso l'area verde del centro sociale di Castelnuovo Magra. I posti per l'appuntamento di questa sera sono però già tutti esauriti mentre da domattina, alle ore 7.00, sarà possibile inviare le prenotazioni scrivendo nomi e cognomi, per la commedia di mercoledì 30 giugno "Sugo finto" , vincitrice di 25 premi nazionali. Le prenotazioni verranno assegnate in ordine cronologico di ricezione fino a raggiungimento dei 198 posti disponibili, gratuiti e distanziati. Si ricorda che permane la necessità di indossare la mascherina. Per chi avesse già provveduto nelle settimane precedenti : le prenotazioni rimangono tutte confermate. L'introduzione della nuova regola si è resa necessaria per evitare assembramenti visto che gli Evasi stanno ricevendo tantissime richieste.

Prenotazioni al numero 3475454359.