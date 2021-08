Pop Eat resta in pillole ma abbraccia tutto Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Seconda edizione “in pillole” per Pop-Eat, festival promosso e sostenuto dal Comune di Castelnuovo Magra con la direzione artistica di Orianna Fregosi che si terrà sabato 28 agosto nel centro storico. Anche quest'anno infatti a causa delle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria, la manifestazione si terrà in una formula diversa ma sempre focalizzata sulla valorizzazione del territorio attraverso l'arte.

“Già l'anno scorso – spiega il sindaco Montebello – avevamo ripensato Pop Eat per adattarci alle situazioni del momento, visto che anche quest'anno sarebbe stato impossibile garantire il distanziamento, abbiamo deciso di riadattarla, sempre con la speranza di poter tornare quanto prima alla formula consueta così come ad una nuova edizione di Benvenuto Vermentino”.

“L'edizione è stata ripensata ma non ridotta – sottolinea Orianna Fregosi – ed è ripartita dalla stessa idea dell'anno scorso di donare a Castelnuovo interventi artistici ancora più grandi degli anni precedenti. Per questo abbiamo coinvolto circa cinquanta artisti, grazie al collettivo Missive Selvatiche, che porteranno i loro cento “Manifesti d'artista” nei tradizionali luoghi di affissione e su pannelli, mentre duecento locandine andranno nelle attività commerciali. Un'esposizione diffusa che durerà un mese – prosegue – a cui si aggiungeranno gli appuntamenti previsti per sabato 28. Non mancheranno infatti i laboratori per bambini che hanno sempre caratterizzato Pop Eat, un talk con le protagoniste di Missive Selvatiche su resistenza artistica e fruibilità dell'arte, ma anche punti ristoro con i prodotti tipici, un mercatino handmade e un dj set, quest'ultimo sarà l'unico evento per il quale sarà necessario il green pass. Sarà un'occasione - conclude - per coinvolgere tutta la comunità in una sorta di abbraccio corale in cui l'arte sarà elemento di condivisione tramite il quale ritrovarsi, riflettere ed emozionarsi".



Gli artisti coinvolti nell’esposizione Manifesti d’Artista - Arte per tutti sono fotografi, illustratori, performer, compagnie teatrali, poeti, musicisti e danzatori provenienti da varie zone d’Italia e Francia.

Per la sezione fotografia: Arianna Sanesi, Naima Savioli, Claudia Gori, Francesca Loprieno, Anita Scianò, Daniele Molajoli, Michelle Davis, Pamela Maddaleno, Ilaria Orsini, David Becheri, Chiara Arturo, Andrea Gandini, Margherita Nuti, Guttae (Angelo Guttadauro), Andrea Foligni, Ilaria di Biagio, Sebastiano d’Ayala Valva, Léa Neuville.

Per la sezione illustrazione: Marco Smacchia, Claudia Bessi, La Pler, Mazzolino, Gaia Uska, Margherita Morotti, Sara Miriati, Spugna, Rozzella, Anais Crocodile, Luca Lucherini, LGTP (La guerra tra poveri).

Per la sezione arte: Sheila Massellucci, Alessia Castellano, Maryangel Garcia, Kinkaleri (Collettivo Artistico), Marco Mazzoni, Arzachena Leporatti (poesia).

Per la sezione musica e danza: il gruppo Serpentu, Father Murphy, la cantautrice Valeria Caliandro, The Loom Movement Factory, Marta Capaccioli (danzatrice e artista visiva), Mirko Maddaleno (Musicoterapeuta).

Per la sezione teatro e arti performative: Gli Omini (compagnia teatrale), Teatro Metropopolare, Teatro Elettrodomestico, Zaches Teatro, Gioa di Biagio (performer), Jacopo Jenna (film maker e performer).



Nella giornata inaugurale dell’esposizione diffusa - sabato 28 agosto - si svolgeranno a partire dalle 17.00 una serie di appuntamenti per adulti e piccini, volti a promuovere e diffondere l’arte contemporanea e le sue molteplici espressioni. Alle ore 17.00 si svolgerà il laboratorio per bambini “Cosa contiene una missiva?”, un incontro di educazione alle arti visive a cura del collettivo Missive Selvatiche. Alle 18.30 verrà invece inaugurata la mostra Manifesti D’Artista -Arte per tutti alla presenza delle artiste Pamela Maddaleno, Alessia Castellano e Margherita Nuti, fondatrici del progetto Missive Selvatiche. A seguire sarà possibile dialogare con le protagoniste del collettivo artistico in un talk aperto al pubblico che avrà come tema la resistenza artistica e le nuove possibilità di fruizione dell’arte.



Il programma della giornata inaugurale sarà inoltre arricchito da altre iniziative organizzate da alcune realtà del centro storico come Il piccolo mercato del handmade a partire dalle 17.30 e il Dj Set a partire dalle 21.00 a cura dell’Enoteca Regionale.

Dalle 19.30 sarà possibile gustare tipicità locali come i panigazi, la focaccia, la paniza e gli sgabei, prenotando presso il Circolo Arci Centro Storico e l’Enoteca Regionale della Liguria.



Di seguito il programma nel dettaglio:

POP-EAT IN PILLOLE

Programma giornata sabato 28 agosto



ORE 17.00

Laboratorio bambini “Che cos’è una Missiva? Scopriamolo insieme” a cura del collettivo Missive Selvatiche. Incontro per i più piccini alla scoperta dell’arte contemporanea e delle sue molteplici espressioni.

Posti limitati - prenotazione scrivendo a popeatnutriamoilborgo@gmail.com

Età 5-11

Dove: Terrazza Circolo Arci Centro Storico - Piazza Matteotti (già Querciola)



ORE 17.30

Pillole di artigianato | Mercatino del handmade

Dove: Giardino Palazzo Amati - Enoteca Regionale della Liguria



ORE 18.30

Inaugurazione mostra Manifesti D’Artista a seguire



ORE 19.00

Talk con Pamela Maddaleno, Margherita Nuti e Alessia Castellano di Missive Selvatiche.

Che cos’è la resistenza artistica e quali strade può seguire oggi la fruizione dell’arte?

Dialogo aperto con il pubblico.

Dove: Giardino Palazzo Amati - Sede Enoteca Regionale Liguria



ORE 19.30

CIBO in pillole | Punti ristoro con tipicità liguri:



Panigazi e focacce a cura di Circolo Arci Castelnuovo Magra

Dove: Piazza Matteotti (già Querciola) - Sede Circolo Arci

Per prenotare - 3391660360



Cartoccio di paniza e sgabei con selezione di salumi e formaggi a cura di Cooperativa Agriservice ed Enoteca Regionale della Liguria

Dove: Giardino Palazzo Amati - Enoteca Regionale Ligure

Per prenotare - 3387679420



ORE 21.00

DJ SET | Selezione musicale a cura di Riserva Indie

Dove: Giardino Palazzo Amati - Enoteca Regionale Ligure



*Per maggiori info sulle opere e sugli artisti in mostra è possibile consultare il sito https://www.popeatnutriamoilborgo.it/pop-eat-in-pillole/ o seguire le pagine social FB e Instagram del festival @popeatnutriamoilborgo.





Per la realizzazione del festival si ringraziano inoltre gli sponsor locali:

Farmacia Montecalcoli, Farmacia Pucci, Cantina Lunae e Panificio Montebello.