Pomeriggio per dame e cavalieri alla Fortezza di Sarzanello

Sarzana - Val di Magra - La Cooperativa Earth e Lilliput a piccoli passi nei musei, in collaborazione con Teatro Ocra, propongono un pomeriggio per famiglie all’insegna della storia, del teatro, della musica e del divertimento. Insieme alla scoperta di questa importante fortezza costruita tanto tempo fa dal valoroso condottiero Castruccio Castracani. "Come dei veri attori, tutti insieme, ripercorreremo le tappe della sua vita avventurosa e tra duelli, paesaggi da conquistare e giganteschi rospi da cui scappare scopriremo che andare al museo può essere un’avventura davvero divertente da vivere insieme a tutta la famiglia". Info: didattica@earthscrl.it - www.fortezzadisarzanello.com; www.lilliputmusei.it