Piero Borrotzu oggi compirebbe cent'anni, Vezzano lo ricorda

Sarzana - Val di Magra - Sabato 24 Aprile, in occasione del centenario della sua nascita, si terrà la commemorazione del Tenente Piero Borrotzu, eroe caduto nella lotta per la Liberazione. Il programma prevede la partenza alle 9.30 presso il Cimitero di Vezzano Alto con deposizione di fiori alla lapide di Piero Borrotzu. L'iniziativa proseguirà presso il monumento dedicato a Borrotzu in località Sarciara con la benedizione del parroco, i saluti istituzionali del sindaco Massimo Bertoni e del Prefetto Dott.ssa Inversini, l'orazione a cura di Tarcisio Trani, presidente dell'associazione nazionale Polizia di Stato e coautore del libro "Polizia e cittadini nella resistenza. I martiri dimenticati." La chiusura dell'iniziativa è prevista per le 10.40 circa con la deposizione dei fiori al monumento di Borrotzu in Località Sarciara. In ragione dell'emergenza Covid-19, ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2 D.L. n 19/2020 e successive modifiche ed integrazioni, i partecipanti sono tenuti a mantenere la prescritta distanza interpersonale utilizzando i dispositivi di sicurezza individuale.