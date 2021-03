Nuovo singolo per i sarzanesi Tèracomera

Sarzana - Val di Magra - E' uscito oggi su tutte le piattaforme digitali “D.O.S – disordine ossessivo sentimentale”, quarto singolo dei Tèracomera, gruppo sarzanese che dopo i precedenti Blu, Veleno e Déja vu propone ora un nuovo brano dal suono pop e funky.

Con il suo riff sensual e D.O.S. acconta le vicissitudini di una relazione sentimentale, a tratti malsana, in cui le emozioni si contrastano e si combattono a vicenda.

Un nuovo passo avanti dunque per il progetto nato nel 2017 grazie all’incontro con il produttore Giacomo Loré di G.Lab Studio, che ha permesso alla band – formata da Gabriele Brolatti, Matteo Lampis, Filippo Benacci, Timo Orlandi e Fabrizio Morganti – di realizzare i primi tre brani ed esprimere in musica la propria visione del mondo e delle cose. Il nuovo pezzo è solo un'altra tappa nel percorso dei Tèracomera che stanno già lavorando a nuove uscite che presto saranno anticipate sulle loro pagine social.