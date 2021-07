Mythoslogos Dharma alla Fortezza Firmafede

Sarzana - Val di Magra - Performance improvvisativa on the road sul tema: Risveglio: silenzio, pace, unità, e poi eventualmente temi indicati dal pubblico. Ogni artista si cimenterà su questo argomento e alla fine avverrà l'esecuzione/esposizione del materiale creato sul momento dai vari artisti (pittori compositori poeti)



Domenica 1 ore 10-12 e ore 18,30-20.30

(Mythoslogos Dharma)

Sarzana, Piazzale antistante la Fortezza Firmafede



Musica e meditazione con Kusalananda Sunim, pianoforte, Daniele Dubbini, flauto-hangdrum, Arthuan Rebis, arpa celtica-nickelharpa, Ismail Milletti, sitar, Chiara Costanzo, canto;

Pittura con Elena El Fazairy e Liliana Cavanna; poesia con Solange Passalacqua, Roberto Giorgi, Angelo Tonelli, il pubblico.



Evento nell'ambito della rassegna MythosLogos-Dharma che beneficia dei fondi dell'otto per mille Unione buddhista Italiana e del patrocinio del Comune di Sarzana.