Museo archeologico di Luni, aperto il bando per catalogatori

Sarzana - Val di Magra - È stato pubblicato il bando per la selezione di quattro figure a tempo determinato per la catalogazione di

reperti archeologici presso il sito del Museo nazionale di Luni. Il bando, pubblicato sul sito della Direzione regionale Musei Liguria, prevede la selezione per quattro posti di lavoro autonomo a tempo determinato. Il termine per l’invio delle domande è il 10 settembre 2021 (entro le 12). Gli incarichi dovranno essere affidati entro il 30 novembre e avranno durata di sei mesi. L’attività di catalogazione del materiale archeologico mobile proveniente dalla colonia romana di Luni si

svolgerà presso la sede del Museo archeologico nazionale di Luni. Clicca qui per leggere il bando.