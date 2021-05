Michele Venturini entra nella squadra di Cocktail Fest Sarzana

Sarzana - Val di Magra - È iniziato ufficialmente un nuovo capitolo del Cocktail Fest di Sarzana, improntato sulla figura professionale e l’esperienza nel settore di Michele Venturini, ex bar manager del locale Cahoots di Londra. Dopo numerosi titoli e riconoscimenti nella City, il bartender sarzanese è ritornato in Italia per seguire nuovi progetti, e tra questi c’è proprio il Cocktail Fest.



Nelle vesti di direttore tecnico e brand ambassador, Michele assumerà un ruolo fondamentale all’interno dell’evento creato da Punto Zero. "Siamo convinti - affermano quelli dell'associazione - che riuscirà a svolgere molteplici funzioni: potrà aiutarci a garantire una migliore esperienza ai partecipanti al tour, oltre a supportare i bar partecipanti nelle loro scelte di miscelazione. Questa nuova collaborazione rappresenta per noi un ulteriore passaggio all’interno di un progetto che, nonostante le difficoltà di quest’ultimo periodo, ha sempre continuato la sua crescita".



Nato e cresciuto tra Toscana e Liguria, Venturini è stato uno dei più importanti barmanager della città britannica per più di cinque anni. Insieme al suo staff, composto da 25 elementi, ha portato Cahoots a grandissimi livelli ottenendo numerosi riconoscimenti personali, tra cui barmanager dell’anno 2019 e miglior concept bar 2020 (GQ e Vanity Fair). Adesso è tornato in Italia per iniziare a lavorare come consulente per diverse realtà nel campo della miscelazione e siamo davvero contenti che tra queste realtà ci sia anche la nostra, non solo perché si tratta di una figura di rilievo internazionale, ma anche una persona umile e preparata con cui è davvero un piacere lavorare.



La nuova app “Cocktail Fest”

L’inserimento di una nuova figura professionale non sarà l’unica novità della prossima edizione del festival. Infatti, nei prossimi mesi, verrà sviluppata un’app che aiuterà i barman a migliorare la gestione dei ticket. Il funzionamento dell’app è molto semplice: ogni partecipante, una volta acquistato il ticket alla cassa, troverà sul suo biglietto un QR code. Ogni barman, inquadrando il ticket con il proprio smartphone, troverà registrato nell’app il codice del biglietto con il relativo assaggio consumato. Pensiamo che questa innovazione porterà ad un’esperienza più comoda e interattiva a tutte le persone coinvolte già dalla prossima edizione.