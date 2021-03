Metafotografia, secondo atto. Artisti e non in dibattito

Sarzana - Val di Magra - Spazi Fotografici torna in Zoom e lo fa con gli artisti che hanno partecipato al talk organizzato il mese scorso in collaborazione con Sara Benaglia e Mauro Zanchi di BACO (Bergamo). In quell'occasione proprio Metafotografia - progetto da loro curato in interviste ATPdiary (e Doppiozero), mostre e volumi Skinnerboox - era stato preso a riferimento per presentare alcuni degli autori italiani più rappresentativi del nostro tempo. Questo “secondo atto” nasce perciò a prosecuzione di quanto visto ed emerso, allo scopo preciso di riprendere con gli stessi artisti e con chi parteciperà alcune questioni venute fuori tanto in quella sede quanto dopo. Si legge nella presentazione all'evento di domenica 28 marzo alle 21: “Sarà un'occasione per riprendere lo spazio di dibattito 'mancato', parlare con alcuni degli artisti intervenuti nell'ultimo talk a partire da una serie di domande che ci siamo fatti e che ci facciamo. Sarà un confronto libero e aperto in dialogo con i partecipanti come con tutti i professionisti e gli artisti che prenderanno parte all'evento. Proveremo a dirci di cosa concretamente stiamo parlando oppure che direzioni, con determinate ricerche, abbiamo preso; quali prenderemo”. C'è tutta la voglia di portare avanti, insomma, qualche ragionamento. A conoscere, capire di più, orientarsi meglio. Per partecipare all'evento (gratuito) è necessario registrarsi entro le 18 del 28 marzo tramite il form alla pagina web dedicata: https://spazifotografici.it/metafotografia-secondo-atto-dibattito-talk/. Per

informazioni e/o assistenza: info@spazifotografici.it – 3662075313 (Francesca)