Mercoledì a Teatrika arriva "La bottega dei RebArdò"

Sarzana - Val di Magra - Messa in archivio con viva soddisfazione la prima emozionante serata, la XIV edizione del Festival teatrale nazionale Teatrika prosegue mercoledi 30 giugno con lo spettacolo “Sugo finto” una commedia in atto unico con la quale la compagnia "La bottega dei RebArdò", da Roma, si è aggiudicata ben 25 premi nazionali vinti. Si tratta di uno dei testi più apprezzati di Gianni Clementi, sia dal pubblico che dalla critica. La verve comica ed il messaggio sociale presentano uno spaccato di vita borgatara romana che diverte e fa riflettere. Le sorelle zitelle Addolorata e Rosaria sono le protagoniste di questa commedia comica e amara, vivono la loro quotidianità scambiandosi continuamente accuse e discutendo su qualunque argomento. Il diverso modo di interpretare la vita è uno dei motivi principali del continuo e comico scambio di accuse reciproche, che conferma sempre più un equilibrio perfetto dei ruoli di vittima e carnefice che le due donne si trovano a ricoprire. "Nei rapporti umani anche gli equilibri più perfetti, racconta il regista Enzo Ardone, ossono cambiare per gli eventi che riserva la vita. Il destino può sempre regalarci delle sorprese e i ruoli nella vita possono cambiare in un attimo". In scena le bravissime Antonella Rebecchi, Stefania Giayvia.



Il festival, frutto della sinergia fra il Comune di Castelnuovo Magra e la Compagnia degli Evasi, si tiene come da tradizione nell’area verde del Centro Sociale di via Carbonara 142. Le prenotazioni, obbligatorie, dei posti sono già aperte, e proseguiranno “di volta in volta” dalla mattina successiva allo spettacolo andato in scena. Ingresso gratuito solo su prenotazione WhtsApp al numero 3358254436 con accesso all’arena teatro nel rispetto delle normative vigenti. Gli spettacoli avranno inizio alle 21:30 , e dalle 19:30 sarà possibile godere degli apericena nel giardino Arci Wave, solo su prenotazione al numero 3475454359. In caso di mal tempo gli spettacoli avranno luogo nel limitrofo Teatro Tenda Arci Colombiera. Info: 3358254436; www.comune.castelnuovomagra.sp.it; www.quicastelnuovo.it; www.facebook.com/teatrika.compagniadeglievasi.