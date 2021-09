Matteo Musetti, alias Aurelius Adam, dipinge "verso l'infinito"

Sarzana - Val di Magra - Un viaggio che attraversa una vasta gamma di emozioni. Questo è ciò che aspetta ciascun visitatore alla mostra di Matteo Musetti, alias Aurelius Adam, dal titolo “Verso l’infinito – emozioni e caos”, che andrà in scena da venerdì 10 a domenica 12 settembre presso la suggestiva Casa Bonaparte di Sarzana (via Mazzini 28), dalle 17 alle 23.

La rassegna, organizzata dall’associazione Punto Zero con il contributo e il patrocinio del Comune di Sarzana, sarà la prima esposizione personale dell’artista. Aurelius ha già collaborato con l’associazione sarzanese durante le prime due edizioni della Casa di plastica, realizzando alcune opere a tema ambientale. Una collaborazione che continua così, con una mostra interamente dedicata alle sue opere e alla sua visione del mondo.



“Il mio percorso di vita, sia privato sia accademico e quindi per quello che riguarda lo studio della psiche umana – spiega Matteo – mi ha permesso di allargare i miei orizzonti, offrendomi stimoli per rappresentare su tela il mio mondo interiore che si mescola con l’ambivalenza del mondo esterno e dei suoi significati”. Il ventiseienne sarzanese ha da poco concluso gli studi di psicologia presso l’università di Torino con il massimo dei voti.

“Ho iniziato a dipingere per necessità interiore – prosegue – e mi sono sentito subito a mio agio con il mondo della piuttura, tanto da proseguire e approfondire i miei studi anche in questo senso”. Infatti il giovane artista è stato seguito nel suo percorso direttamente da Piero Colombani, noto pittore originario di Sarzana. Insomma trattasi di un appuntamento nato per dare spazio all’arte e alla cultura e voluto fortemente anche dai membri della giunta, che hanno mostrato da subito il loro appoggio all’associazione Punto Zero per questa iniziativa.