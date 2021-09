Maria Antonietta e Little Pieces of Marmelade per "Fino al cuore della rivolta"

Sarzana - Val di Magra - Stasera ultimo appuntamento del festival del Museo della Resistenza di Fosdinovo "Fino al cuore della rivolta. La realtà si impara dove la realtà si fa", XVII edizione.



Questo il programma:

Dalle ore 17:00

Lectio brevis

Paolo Pezzino (Presidente Istituto Nazionale Ferruccio Parri)

Creare un museo della Resistenza in Italia: un'impresa impossibile?



MARIA ANTONIETTA - L’inferno di Guido.

Interpretazione del Canto XXVII dell’Inferno Dantesco



LITTLE PIECES OF MARMELADE

LPOM in concerto

Ecco l'utlimo atto e una vera sorpresa per il festival. I Little Pieces of Marmelade, Daniele e Francesco, sono una band di 24 e 25 anni di Filottrano. Suonano insieme da 10 anni e grazie alla loro forte intesa riescono a fare in due tutto ciò che farebbe una band di almeno quattro persone: il cantante è batterista e il chitarrista è anche il bassista. I Little Pieces of Marmelade sono capaci di attraversare e rinnovare l’hard rock seventies, il grunge, il post-punk ma anche di incendiare la più televisiva e pop delle esperienze: quel palco di XFactor che li ha visti, sotto alla guida del loro ‘mentore’ Manuel Agnelli, arrivare in finale.



ore 20:00

Cena sociale



Ore 21:30

Dopospettacolo/10

OZ

"Lettere dal bunker"



Un luogo sicuro in cui mettersi in salvo, in cui spogliarsi del superfluo e scoprirsi fragili, pieni di paure, pieni di sogni. Per imparare nuovamente a respirare, a camminare, ad essere umani. Un luogo per amarsi e per amare, un bunker per resistere ai bombardamenti della vita.





Info e prenotazioni 3281503180 o 3493278060 o 342 3714053