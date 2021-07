Mare o montagna? Macché, la domenica si passa nell'antica Luni

Sarzana - Val di Magra - E' sold out la prima visita guidata all'anfiteatro dell'antica città di Luni, in programma per domenica 1° agosto. L'iniziativa Luni Splendida Civitas, promossa dal Comune di Luni insieme alla direzione museale e in collaborazione con ARTEmisia, inizia dunque con un grande successo. I partecipanti ripercorreranno la storia di Luni partendo dalle sue antiche origini, che affondano nel lontano III sec. aC, quando per i greci si chiamava “porto di Luna”, passando quindi per la fondazione della colonia romana in età repubblicana e lo splendore dell’età imperiale.Si arriverà infine al suo declino iniziato, in epoca tardoantica e culminante con il passaggio della sede vescovile a Sarzana nel 1204. Proprio questa data viene considerata come la fine di Luni, che da allora diventerà il perfetto emblema dell’antico splendore ormai decaduto, come è infatti descritta da Dante nel XVI canto del Paradiso.



La stessa tematica verrà riproposta giovedì 19 agosto alle 17 con aperitivo finale al ristorante “La chioccia d’oro”, a poca distanza dall’anfiteatro. C'è ancora qualche posto disponibile.



Queste le altre date:

domenica 5 settembre, ore 17 Roma al femminile

giovedì 16 settembre, ore 17 Roma al femminile con aperitivo finale al ristorante “la Chioccia d’oro”

domenica 3 ottobre, ore 17 L’uomo romano

giovedì 14 ottobre, ore 17 L’uomo romano con aperitivo finale al ristorante “la Chioccia d’oro”



A causa dell’emergenza Covid alla visita guidata non potranno partecipare oltre 15 persone con prenotazione obbligatoria al numero 3336118748 (dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 17) o scrivendo a didattica@artemisiacoop.it. Si ricorda che l’anfiteatro è aperto dal mercoledì alla domenica dalle 10 alle 17.