Marco Buticchi a “Non ci resta che leggere”

Sarzana - Val di Magra - Martedì 27 luglio alle 21 in Piazza della Pace a Santo Stefano Magra, l’ospite della rassegna estiva "Non ci resta che leggere – Incontri di resistenza letteraria” sarà Marco Buticchi, scrittore di grande fama nonché primo italiano a essere stato pubblicato da Longanesi per la prestigiosa collana “I Maestri dell'Avventura” insieme a scrittori del calibro di Wilbur Smith, Patrick O'Brian e Clive Cussler. Per l’occasione Buticchi presenterà il suo ultimo romanzo “L’ombra di Iside” (Longanesi, 2020) che tratta l'ultimo grande enigma dell'antico Egitto: il mistero della regina Cleopatra. La presentazione sarà curata dalla scrittrice Patrizia Fiaschi già protagonista, nei giorni scorsi, della rassegna santostefanese. L’ingresso è libero e gratuito (Per informazioni contattare la Biblioteca Civica C.Arzelà: 0187 699041, il martedì, il giovedì e il sabato mattina). In caso di pioggia l’evento sarà spostato nel salone parrocchiale a pochi passi da Piazza della Pace.



Sinossi

Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse immaginabile… Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la donna responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero romano, recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando la sola testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra.



9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni Battista Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze del passato, di scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere imprese incredibili che gli procurano ricchezze e riconoscimenti, ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi del più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta d’argilla che probabilmente indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano Antonio.