Manu Chao è il grande nome nell'estate di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Il colpo ad effetto piazzato da Moonland (QUI) per l'estate sarzanese è quello di Manu Chao, cantastorie e cittadino del mondo che torna in Italia per un tour e che domenica 25 luglio si esibirà in piazza Matteotti nel quarto e ultimo appuntamento della rassegna organizzata dal Comune e curata da Blues In di Umberto Bonanni.

Dopo la Val di Magra infatti l'ex leader dei Mano Negra toccherà anche Tarvisio il 30 luglio, Padova il 2 agosto, Verghereto il 5 agosto e Monte Cucco nel perugino il 7 agosto. Quella sarzanese sarà dunque una “prima” ancora più significativa visto che arriverà a pochi giorni dal ventennale del G8 di Genova di cui il suo “Clandestino” fu colonna sonora e che ancora oggi ripropone gli stessi temi di impegno sociale e civile con immutata attualità.

Quest'estate Manu Chao è in Italia, e quindi a Sarzana, con il tour “El Chapulín Solo – Manu Chao Acústico”, già più volte protagonista di concerti memorabili nel nostro Paese. L'artista franco-spagnolo, in versione acustica, sarà accompagnato da Luciano Falico alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni. In quello che si prospetta già come l'evento di punta dell'estate spezzina. Posti limitati, biglietti disponibili su TicketOne.