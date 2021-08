Manola Fabbiani presenta "Fin del mundo" a Castelnuovo Magra

Sarzana - Val di Magra - La “Fin del mundo” arriva mercoledì 18 agosto (alle 19) a Castelnuovo Magra. Si tratta dell’esordio letterario della carrarese Manola Fabbiani che ha dato alle stampe, peri tipi dell’acrobat edizioni, un romanzo d’amore fuori dagli schemi classici e che ha colpito il pubblico per la sua originalità.

La presentazione avverrà sulla terrazza panoramica del circolo Arci al centro del borgo medievale. Fabbiani verrà presentata da Emma Castè, curatrice delle principali manifestazioni artistiche della zona apuana, assieme all’editore e giornalista Nicola Marchetti, all’attrice Lucia Menapace (che interpreta brani del libro) e alla cantante Valentina Nicoli. Un aperitivo-evento che dopo il tutto esaurito il nove agosto alla kermesse Torano notte e giorno, inizia da Castelnuovo Magra il suo viaggioeio in iItalia. Tutte le info sul libro possono essere richieste all’indirizzo acrobatmedia@libero.it; per adesso il romanzo è disponibile alle presentazioni e presso Mondadori store di Carrara, Libreria Pianeta Fantasia e Nuova Avventura di Marina di Carrara.