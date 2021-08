Luni ricorda la tragedia della Moby Prince

Sarzana - Val di Magra - Sembra così lontano eppure così vicino quel 10 aprile 1991, quando il traghetto “Moby Prince” entrò in collisione con la petroliera “Agip Abruzzo” provocando la morte di 140 persone. Un disastro. Una sciagura dalla quale si salvò solo un ragazzo dell’equipaggio. Molte le ipotesi nel corso di tanti anni di indagini e di procedimenti giudiziari. Ad oggi nessun colpevole, nessuna colpa. Una famiglia a Luni aspetta ancora un perché e tutta la comunità si stringe intorno a loro, per questo il 30esimo anniversario del disastro (10 aprile 1991 - 10 aprile 2021) non può passare sotto silenzio.

Il Comune di Luni, per non dimenticare la tragedia del “Moby Prince”, venerdì 6 agosto organizza, presso l'Ex Asilo di via Olmarello (angolo via Europa), una rappresentazione “M/T MOBY PRINCE” di e con Francesco Gerardi, Marta Pettinari, voce di Renato Campese, scene e fondali digitali Carlo Fiorini e Samuele Polistina, luci e audio Alessandro Bufalini e Raffaele Brandani.



Appuntamento alle ore 21.00 con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per prenotazioni telefonare ai numeri 0187 690132 - 0187 690124 dal lunedì al sabato. Ore 9-13 o inviare una email all'indirizzo amministrativoservizisociali@comune.luni.sp.it



Iniziativa organizzata dal Comune di Luni in collaborazione con associazione "140" familiari vittime Moby Prince. Hanno dato il patrocinio Regione Toscana, Regione Sardegna, Regione Piemonte, Regione Umbria, Provincia di Livorno, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Livorno, Comune di Olbia, Comune di Brescia, Forum Austriaco di Cultura.



Sponsor: Imaie, Teatro Nazionale Genova, Coop, La città del Teatro, Mediateca Regionale Toscana, Teatro Goldoni.