Luni e un'estate da record: oltre duemila turisti. Il riscatto è partito

Sarzana - Val di Magra - Tra mosaici dai colori brillanti, affreschi che testimoniano la vita della colonia romana, templi e i resti dell’Anfiteatro, sono più di duemila i turisti che questa estate sono andati alla scoperta degli scavi di Luni, all’epoca (Luna è stata fondata nel 177 a.c.) il porto più importante dopo Roma percorrendo la Via Aurelia verso nord. Il Museo archeologico nazionale, insieme all’area archeologica dell'antica città di Luni, costituiscono la principale istituzione archeologica del Levante ligure per dimensioni e importanza scientifica delle sue raccolte.



Nei prossimi anni l'area archeologica più importante del levante ligure cambierà faccia. Con la demolizione del vecchio museo, si lavorerà in funzione della nuova configurazione di visita dopo un'estate importante, non solo per il boom di visitatori ma anche per le conferme avute dall'edizione 2021 di Portus Lunae. L'anfiteatro, la cui gestione è passata al Comune proprio ad inizio estate, è stato protagonista e può diventare il volano turistico di tutta la nostra zona, soprattutto a partire dai prossimi anni.