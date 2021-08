Luciana Giannini è la prossima ospite di 'Non ci resta che leggere' a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 13 agosto alle 21 in Piazza della Pace a Santo Stefano Magra, o nel salone parrocchiale in caso di pioggia, si terrà il prossimo evento della rassegna letteraria "Non ci resta che leggere", organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra insieme alla Biblioteca civica C.Arzelà. Ospite di venerdì sarà la poetessa e scrittrice genovese trapiantata a Ponzano Superiore Luciana Giannini che, per l’occasione, presenterà la sua raccolta di poesie ‘Quando qualcuno ti chiederà di me’. A condurre la serata di presentazione sarà Annalisa Pellegrini mentre la lettura di alcune poesie di Giannini sarà a cura di Luigi Leonardi.



Quello di Giannini è un linguaggio dotato di originalità, in cui le parole riflettono stati d’animo profondi. Nella descrizione della natura si percepisce l’asprezza del paesaggio ligure, che simboleggia l’emarginazione e al tempo stesso la vicinanza del mare, i cui suoni e profumi sono spesso protagonisti di molti pensieri della poetessa Giannini. Per lei il mare ha un potere salvifico e spesso, nei momenti più bui, ritrova in esso la sua serenità.



Note biografiche: Luciana Giannini nasce a Genova, città in cui ha vissuto e lavorato fino all'età della pensione, dopo la quale si trasferisce a Ponzano Superiore. In questi ultimi anni Luciana si dedica alla sua grande passione, la scrittura, in particolare la poesia: inizia a raccogliere le sue liriche in antologie, come quella del 2015 dal titolo "Dall'anima ai versi-Tutti i colori del cuore" e quella del 2017 "Nuvole e arcobaleni", fino a "Quando qualcuno ti chiederà di me". Dal 2016 Luciana inizia a partecipare con successo a diversi Premi Letterari che le regalano importanti riconoscimenti: Premio Cesare Orsini 2016, Premio della Giuria nel 29° Premio Internazionale di Poesia e Narrativa "Cinque Terre Golfo dei poeti" e una menzione d'onore al VI Premio Internazionale Letterario e d'Arte "Nuovi occhi sul Mugello", nella sezione Poesia a tema libero.