Lucchi Guastalli al concorso oleario Olive Oil Award

Sarzana - Val di Magra - Soddisfazione per l'azienda olearia Lucchi Guastalli di Santo Stefano Magra riguardo al concorso sugli olii extravergini di oliva presso il Milan International Olive Oil Award di Milano. La manifestazione giunta alla sua seconda edizione e promossa dalla rivista del settore Olio Officina guidata dall'esperto Luigi Caricato prevede un innovativo sistema di giudizio che non si limita a valutazioni legate alla sola esperienza di un panel di assaggiatori ma come giudici subentrano i sommelier dell'Ais, addetti ai lavori di ristorazione, giornalisti specializzati e comuni cittadini per la precisione 300 che ricevuti gli assaggi dovevano abbinare una valutazione da 1 a 10. Il modus operandi di questo concorso davvero innovativo dà la valutazione in toto a 360° con lo stesso consumatore-fruitore che entra a buon diritto a far parte della giuria di super esperti. In questo selettivo contesto il frantoio spezzino Lucchi-Guastalli ha raggiunto nella categoria "Fruttato maturo leggero" un significativo terzo posto conquistando il "Bicchiere di Bronzo" con la qualità "Olea Albero della Vita". Per l'agronomo Marco Lucchi riconoscimento di prestigio a fronte di un lavoro serio e impegnativo che esalta la bontà e le potenzialità del nostro territorio.