Lions Club Sarzana, Banti presenta Mecconi e l'utopica Laneghè

Sarzana - Val di Magra - Giovedì pomeriggio nella sala consigliare del comune di Sarzana il professor Egidio Banti ha presentato i due ultimi libri di Beppe Mecconi, evento organizzato dal Lions Club Sarzana con il patrocinio del Comune di Sarzana. Il numeroso pubblico presente in sala ha ascoltato con interesse l’interpretazione data da Banti ai racconti che compongono il Manoscritto di Laneghè, racconti che portano alla luce storie di vita vissuta tra realtà e fantasia, frammenti di quella memoria che rappresenta il ponte di collegamento tra le diverse generazioni. Il secondo libro, Laneghè isola del Mar Tenebroso, oltre al racconto del viaggio dei fratelli Vivaldi che 200 anni prima di Colombo fecero vela verso occidente, contiene una serie di illustrazioni di animali fantastici che abitavano quell’isola paradisiaca, una sorta di “isola che non c’è” come in Peter Pan. Il filo di collegamento tra i due libri si identifica proprio in Laneghè, quell’isola che non c’è ma che è presente dentro ognuno di noi come gli archetipi della teoria junghiana, quei simboli di concetti, quegli istinti primordiali e quei modelli profondi che costituiscono nel loro insieme la natura umana.