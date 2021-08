Limbrunire presenta "Io, tu e le piramidi" allo Spazio Nin

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli appuntamenti allo Spazio Nin di Falcinello dove venerdì 20 agosto alle 21.30 Limbrunire presenterà il suo libro "Io, tu e le piramidi" intervistato da Ilenia Morachioli.



Limbrunire (Francesco Petacco) nasce all’imbrunire di qualche decade fa in una piccola provincia del Levante ligure.? Gioca a calcio sino all’età di 19 anni quando decide di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi attivamente alla musica e alla scrittura nelle sue diverse forme. Dopo l’esperienza formativa nella band Trenet con la quale pubblica un Ep e un disco (Non Vestiamoci) raggiungendo la vittoria nella categoria band al Premio Lunezia 2009, decide di intraprendere la carriera solista per ampliare il bagaglio produttivo e scoprire nuove sonorità.

?“La Spensieratezza” è il suo disco d’ esordio, uscito l’8 Giugno 2018 per A Buzz Supreme e composto da 11 tracce nate dalla passione per l’electrosynthpop anni ’80 e Pasquale Panella.

Leggerezza, tutto e subito, riflessioni in bianco e nero, emoticon e doppie spunte, postumi adolescenziali, mistici e surrealismo incrociano i testi che compongono l'album pensato, scritto e arrangiato da Francesco Petacco e prodotto da David Campanini ai SoniclabstudioMastering.



A gennaio 2019 rilascia in anteprima su Billboard Italia il singolo “Ho-Oponopono” estratto da “La Spensieratezza” con relativo videoclip girato da Daniele Barraco, video-filmaker tra gli altri del docufilm “Vero Dal Vivo - Francesco De Gregori”.

Dopo un lungo tour in club, festival e partecipazioni ad eventi come Balcony Tv Milano, Piscine Naturali di Radio Nostalgia, Radio Lattemiele Live, Spaghetti Unplugged, Limbrunire l’anno seguente pubblica su tutti i digital store e piattaforme streaming il singolo “Curcuma”, promuovendolo in un breve ma intenso tour estivo che lo vede salire sul palco del Club Tenco per la rassegna il “Il Tenco Ascolta” in apertura a Lo Stato Sociale, ricevendo per l’occasione il Premio Energia&Musica per la capacità di miscelare sonorità electrosynthpop a testi dal forte richiamo storico e letterale.

Successivamente rilascia il singolo electro funk “Salsedine” e viene inserito da iMusician Digital nella loro Top5 Artist assieme a Stefano Bollani, Low ecc ecc.. Infine ai Sound Award 2019 viene votato come Miglior Artista Emergente Uomo.

A Febbraio 2020 viene selezionato dal Mei (Meeting Etichette Indipendenti) e invitato a salire sul palco di Piazza Bresca (Sanremo) durante la settimana Sanremese per un suggestivo live acustico.

Nei mesi successivi rilascia il singolo “ANTI” dalle sonorità electro minimal e l’Ep. Strumentale “Kalpa” in completa antitesi alle produzione che aveva caratterizzato le sue precedenti uscite discografiche. Quest’ultimo viene promosso non nella classica veste live bensì con un’installazione interattiva all’interno di bagni, punti di passaggio, corridoi in diverse città italiane.



Recentemente Limbrunire firma il suo primo contratto editoriale nella veste di scrittore per Nulla Die Edizioni, pubblicando 'Io, tu e le piramidi' in più di mille librerie d’Italia in formato cartaceo, e nei migliori store digitali in formato e-book.