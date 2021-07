Letture d’autore sotto le stelle con l'associazione "Poeti solo Poeti"

Sarzana - Val di Magra - L’Associazione Culturale Poeti solo Poeti Poeti che da dieci anni pianifica il Premio Letterario Città di Sarzana, organizza per Sabato 31 luglio in Piazza F. de Andrè Sarzana a partire dalle 20.30 “Lettura d’Autore sotto le Stelle”. Una ventina di scrittori e poeti, provenienti da diverse regioni del nord d’Italia, leggeranno estratti delle proprie opere.

Nel variegato mondo dell’arte e della cultura spesso ci cibiamo di sentimenti altrui, di apprezzamenti verso la narrazione di storie di vita vissuta da altri, che ci somigliano e quasi ci appartengono per similitudine di pensiero.

Intendimento dell’associazione è stato negli anni anche far conoscere la Liguria terra dell’arte e della cultura che si dipana tra Levante e Ponente e dove la montagna sembra accarezzare il mare. È un piacere per la Presidente Susanna Musetti accogliere nella sua città Scrittori e Poeti di valore. Spesso negli scrittori meno conosciuti si nascondono talento e pensieri veramente profondi, quelli che toccano le corde dell’anima. La letteratura è piena di libri poco conosciuti ma bellissimi, che almeno una volta varrebbe la pena leggere. Per questo abbiamo selezionato, un incontro tra Autori poco conosciuti, ma bellissimi da leggere, una serie di opere non proprio famosissime ma perfette per chi è alla ricerca di una trama nuova, intrigante e sorprendente. Divulgare la piccola cultura di grandi anime, è il fine principale dell’associazione oltre la filantropia. Sensibilizzare e portare gli altri ad amare la poesia, la cultura, la letteratura, la scienza, la storia, la medicina, la cucina e tutte le passioni del sapere e dell’erudizione. Su queste basi ogni sera l’associazione è in diretta Social FB – You.Tube Instagram e Radio Poeti con Rubriche all’avanguardia che piano piano, le trasmissioni hanno accresciuto le nostre visualizzazioni ed intervistato oltre trecento autori in un anno.

Gli Autori di Sabato 31 luglio: Giusi Agliusta Genova, Massimo Albano Sarzana, Simona Albano La Spezia, Antonietta Aprile Lerici, Anna Maria Barini La Spezia, Bonini Marco Lucca, Carlotta Bonsegna La Spezia, Alessandra Cerretti La Spezia, Daniela Feltrinelli La Spezia, Lorenzo Landini Terrarossa Massa, Luca Pastina Sarzana, Cristina Maria Petrini Torino, Pier Paolo Pigini Lucca, Elisa Pirino Genova Marco Raiti La Spezia, Viviana Cecilia Sandroni Roma, Mirella Scorsonelli Parma, Franco Sorba Torino, Federica Storace Genova, Maria Antonella Sturlesi Vigevano, Elvira Trap Genova, Monica Votta La Spezia.

Domenica 1 agosto ore 21.30 presentazione dell’ultimo libro “Reo confesso” di Valerio Varesi, giornalista della Repubblica pioniere del romanzo giallo sociale, che con il suo personaggio, commissario Soneri ha conquistato migliaia di lettori dal quale è stata tratta la famosa serie televisiva Nebbie e delitti, dove il personaggio principale è stato interpretato dall'attore Luca Barbareschi.

Nella stessa serata presenteremo il libro del nostro autore Carlo Legaluppi di Grosseto La nuova inquisizione – Redde rationem, Alter Ego Edizioni 2019 in un intrigante thriller nel quale scorre una domanda sottotraccia: che cosa si nasconderà dietro le macchinazioni di organizzazioni internazionali?

Le letture dei testi verranno interpretate dall’attrice Susanna Sturlese della Spezia. La regia verrà curata dal vicepresidente Giuseppe Di Liddo, la serata verrà condotta dalla presidente Susanna Musetti.