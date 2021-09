Le suggestioni di "Oceano Mare" per il festival di Sarzana "Musica e suoni"

Sarzana - Val di Magra - Interamente ispirata e dedicata al libro “Oceano mare” di Alessandro Baricco, la ventunesima edizione del festival “Musica e suoni” si svolgerà nel centro storico di Sarzana sabato 11 e domenica 12 settembre con artisti del territorio che daranno vita a performance, installazioni e opere per un totale di sessanta eventi complessivi.

“Dopo un'estate che ha pienamente rispettato la nostra idea di città “a cielo aperto” con tanti culturali - afferma il sindaco Ponzanelli – proseguiamo su questa strada anche a settembre con una manifestazione storica e molto bella che quest'anno si presenta con un programma ancor più ricco e affascinante.

Con il patrocinio e il sostegno del Comune la manifestazione sarà sempre a cura dell’Accademia Bianchi la direzione artistica di Stefania Nardi – e la progettazione di Eva Strozzi - che sottolinea: “In un periodo sicuramente particolare abbiamo deciso di riprogrammare il festival con una rilettura artistica di “Oceano Mare” di Baricco che ha subito suscitato tante suggestioni e messo in moto la creatività degli artisti coinvolti. Abbiamo ricevuto anche il supporto dello stesso autore – aggiunge Nardi - il quale, pur impossibilitato ad essere presente, ha comunque molto apprezzato il progetto. Nel fine settimana daremo vita ad un cantiere creativo declinato con diversi linguaggi che affiancheranno musica e suoni. Opere prime di arti figurative, performative e attoriali che in modo creativo offriranno diverse riletture dell'opera che anche nel logo, tratto da un'opera di Lucia Giromella, riprende un protagonista del libro”.

Il festival si aprirà sabato alle 17.30 in piazza Matteotti con una performance d'insieme con tutti gli artisti che domenica mattina alle 11.30 nell'atrio di Palazzo Roderio si racconteranno intervistati da Maria Cristina Sabatini.



Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.



I luoghi del festival saranno quindi gli atri di Palazzo Roderio, Palazzo Parentucelli, Palazzo Remedi, Palazzo Magni Griffi, Palazzo Civico 66 di Via Mazzini, Palazzo Picedi Benettini, Palazzo Civico 67 di Via Mazzini, Palazzo Civico 24 di Via Cattani: qui lo spettatore sarà immerso in una vera e propria scenografia che richiamerà “Oceano Mare” in un intreccio di performance, percorsi, installazioni, che lo proietterà in un’atmosfera altra, poetica e immersiva.



I PROTEGONISTI

Arti figurative

Giovanni Campi e Lorenzo Borrini

Conversazioni piacevoli ovvero come il dialogo tra le Arti non sarà mai ridotto a mero sfondo

Stencil e spray su legno



Eva Strozzi

In dedica

Testi su tela



Lucia Giromella

Locanda Almayer – Bianco. Il vuoto solitario nella sua incommensurabilità dell’essere senza confini

Incisioni su plexiglass e Tecnica mista su tela



Nicole Amodio

Dalla forza alla privazione [Dalle rive agli abissi]

Illustrazioni su tela



Simona Lombardi

Cosa c’è un po’ più in là

Tecnica mista su tela



Sara Pierotti

Cielo – mare

Installazione polimaterica



Arti performative

Giovanni Berretta, corpo e voce narrante e Nicola Pinelli, musica elettronica

Un po’ di luna, addosso. Rimase sveglio per ore, dopo il tramonto. L’ultimo tempo innocente di tutta una vita



Jonathan Lazzini, voce e Rita Maggiani, flauto. Plasson, un catalogo



Riccardo Muzio, voce e Cecilia Colombani, violino L’Abisso. Ed il buio del cocito



Toni Garbini in collaborazione con Marco Merino ed Erman Pasqualetti Teatro Ocra Nell’oceano della traduzione. Live texting performance per voce, google translator e musica elettronica



Mariella Melani, corpo e voce narrante e Jacopo Perlini, chitarra A saperlo danzare farebbe meno male



Jonathan Lazzini, voce – Stefania Nardi, pianoforte – Sara Pierotti, pittura. La settima stanza con installazione performance. Dire il mare



Arti musicali

Felicita Brusoni, soprano e Damiano Mainenti, elettronica. Io sono orma, eco, risposta. Il tempo immobile



Jacopo Simoncini, composizione e quartetto vocale, violoncello e percussioni Maricanti: Cristina Alioto, Mariella Melani, Anna Menchinelli, Tiziana Fosella. Ritratto di mare



Gianluca Cremona, composizione e Ensemble di Musica Contemporanea della Spezia: KouKou Ge, flauto – Luca Bianchi, clarinetto – Michela Puca, violino – Nicolò Zappavigna, violoncello Ballata. Trittico marino



Mauro Avanzini, composizione e sassofono e Cristina Alioto, voce. Attraverso il terzo quadro bianco



Installazioni site specific

Installazione sonora di Emiliano Bagnato, con il supporto tecnico di David Campanini. Naufragi di sogno



Installazione video di Nicolò Puppo, a cura di Orianna Fregosi. Nuove Rotte Umane



L’accesso alle performance è libero con prenotazione obbligatoria al numero: 328 8227643 o tramite mail: info@accademiabianchi.it



Il festival è organizzato nel rispetto della normativa anti-contagio covid-19 vigente.

Per accedere agli eventi sarà necessario:

Essere in possesso del Green Pass

Rispettare la distanza di sicurezza

Non creare assembramenti

Indossare la mascherina nei luoghi chiusi (è consigliato indossarla anche all’aperto)

Usare sempre il gel igienizzante che trovi all’ingresso delle sedi degli eventi